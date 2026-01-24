ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Христо Гаджев съобщи за възможните коалиции на ГЕРБ
Сред основните акценти в политиките на ГЕРБ е ускореното развитие на високотехнологичната индустрия.
По отношение на политическата обстановка и очакванията за следващия парламент, от ГЕРБ признават, че формирането на редовно правителство няма да бъде по-лесно от досегашното. Според тях ключово значение ще има резултатът на "Възраждане“, които са определяни едновременно като потенциален конкурент и възможен фактор за разместване на политическите баланси.
Формацията категорично изключва възможността за коалиция с "Възраждане“, като подчертава, че с партии с коренно различни политически виждания не може да има общо управление.
По темата за евентуалното участие на Румен Радев с нов политически проект, Гаджев заяви, че той не е нов фактор в политиката и вече девет години участва активно в управленските процеси.
"Хората му и политическите му позиции са добре познати, а резултатите от служебните му правителства подлежат на оценка“, коментира той.
Гаджев заяви, че от ГЕРБ водят кампания без лични нападки и език на омразата, с цел след изборите да бъдат възможни разумни разговори за управление. "След кампанията пак ще трябва да седнем на една маса и да търсим решения за страната“, подчерта той пред NOVA NEWS.
Гаджев коментира и темата за служебното правителство, като заяви, че за тях не е от значение кой ще бъде служебен премиер. По-важно е кабинетът да бъде аполитичен и да гарантира нормалното провеждане на изборите, без допълнителни кризи.
Той защити и участието на България в Съвета за мир, като подчерта, че няма европейско решение, което да забранява това участие. Според него присъствието на страната в подобен формат е важно за международния ѝ имидж и отношенията със стратегически партньори като САЩ. По думите му България няма финансов ангажимент от 1 млрд. евро, освен покриването на транспортните разходи за делегациите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Близки и почитатели се сбогуваха с Калин Терзийски
19:15 / 24.01.2026
Надежда Йорданова: Радев не е показал реални действия срещу коруп...
19:11 / 24.01.2026
Почина първият наш бизнесмен, отвлечен за откуп от един милион ле...
16:31 / 24.01.2026
Петър Стоянович: Българинът се заробва до гроб само и само да куп...
16:13 / 24.01.2026
Позиция на bTV Media Group: Грубо и недопустимо!
15:29 / 24.01.2026
Калфин: Йотова ще изгради собствен облик като президент
16:55 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS