Христо Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 държавни имота за година

© Facebook Явно лицемерието е заразно. Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Предходното му служебно правителство - 138. Това каза депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.



Гаджев добави още, че общо за една година правителствата на Радев са продали 262 държавни имота.



"Ако влезна в същото ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава?", попита той.



