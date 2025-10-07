ИЗПРАТИ НОВИНА
Хотел в Лозенец е под вода 
Автор: Елиза Дечева 12:15Коментари (0)510
© Meteo Bulgaria
Хотел в Лозенец е под вода. Улиците и тротоарите в курортния град също санаводнени.

Кадри, разпространени от Meteo Bulgaria, показват наводненото лоби на хотела, плаващи шезлонзи и шатри, а от басейна е останал само върха на стълбата. 

Според очевидеца, който е изпратил клиповете до Meteo Bulgaria, водата е дошла с вълна. 

Днес на територията на цялата община е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини заради проливните дъждове.



