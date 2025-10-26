ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
По думите ѝ причината за поскъпването е връщането на стандартната ставка на ДДС върху хляба и брашното, която влезе в сила от 1 януари 2025 г.
"Така се доказа нашата теза, че нулевото ДДС върху хляба беше изцяло социална мярка в полза на потребителите. От нея не печелеха производителите, а хората. След като данъкът беше върнат, това веднага се отрази върху крайната цена“, обясни Кукушева пред NOVA.
"Очаквам общата сума от данъците, които браншът ще плати, да бъде изключително малка – в пъти по-малко от преди. Всеки хляб има своята официална евроравностойност, която се различава в зависимост от производителя“, добави тя.
Кукушева припомни, че в Закона за въвеждане на еврото има текстове, свързани с контрол върху "неимоверното покачване на цените“, но уточни, че спекула от страна на производителите няма.
"Проблемът не е при нас. Спекулативното поведение идва по-скоро от търговците. Ние се борим за справедливи цени на хляба и за равнопоставеност на пазара“, допълни председателят на Федерацията.
Въпреки повишените цени, хлябът продължава да е сред най-често консумираните храни у нас. Според статистиката средно един българин изяжда около 69 килограма хляб и тестени изделия годишно.
Кукушева обаче се въздържа от конкретна прогноза за бъдещите цени. "Нямам прогноза с колко още може да се вдигне цената на хляба“, каза тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Чужденец е прострелян с въздушна пушка пред столично заведение
10:00 / 26.10.2025
Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница...
10:00 / 26.10.2025
"Пирогов" с последна информация за детето, пострадало в района на...
08:47 / 26.10.2025
1 грам струва над 30 лева. България е челните позиции по производ...
08:47 / 26.10.2025
Затруднения без край по АМ "Тракия"
08:09 / 26.10.2025
Противогрипната ваксина за възрастните се оказа, че не е съвсем б...
08:10 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS