Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:02
© Plovdiv24.bg
Цената на хляба у нас се е увеличила с повече от 20% за последната година. Това показват данните на Националния статистически институт, а информацията беше потвърдена и от председателя на Федерацията на хлебопроизводителите Мариана Кукушева.

По думите ѝ причината за поскъпването е връщането на стандартната ставка на ДДС върху хляба и брашното, която влезе в сила от 1 януари 2025 г.

"Така се доказа нашата теза, че нулевото ДДС върху хляба беше изцяло социална мярка в полза на потребителите. От нея не печелеха производителите, а хората. След като данъкът беше върнат, това веднага се отрази върху крайната цена“, обясни Кукушева пред NOVA.

"Очаквам общата сума от данъците, които браншът ще плати, да бъде изключително малка – в пъти по-малко от преди. Всеки хляб има своята официална евроравностойност, която се различава в зависимост от производителя“, добави тя.

Кукушева припомни, че в Закона за въвеждане на еврото има текстове, свързани с контрол върху "неимоверното покачване на цените“, но уточни, че спекула от страна на производителите няма.

"Проблемът не е при нас. Спекулативното поведение идва по-скоро от търговците. Ние се борим за справедливи цени на хляба и за равнопоставеност на пазара“, допълни председателят на Федерацията.

Въпреки повишените цени, хлябът продължава да е сред най-често консумираните храни у нас. Според статистиката средно един българин изяжда около 69 килограма хляб и тестени изделия годишно.









