Хиляди служители в МВР взимат и пенсия, и заплата

© Хиляди служители на Министерството на вътрешните работи продължават да работят и след като са се пенсионирали, което според експерти блокира развитието на младите кадри в системата. Това подчерта съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев в предаването "Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.



Той припомни, че бюджетът на МВР е нараснал почти петкратно за последните 15 години, но практики като задържането на пенсионери на щат остават сериозен проблем, който спира обновяването на министерството.



По последни данни, представени от бившия вътрешен министър Веселин Вучков, към 28 октомври 2025 г. в системата работят общо 6658 пенсионери. От тях 4779 са полицаи и пожарникари, които продължават да взимат и пенсия над 2000 лева, и заплата между 3000 и 6000 лева. Само за осем месеца броят им е нараснал с над 650 души. Служителите в МВР могат да се пенсионират на 54 години, получават 20 заплати при напускане, а законът ги защитава от освобождаване до навършване на 60 години.



Осигуровките за тях са 74% от заплатата, като държавата покрива и тези на пенсионерите, които продължават да работят.



Бюджетът на МВР за 2025 г. е 4,2 милиарда лева, от които 3,9 милиарда са предназначени за заплати и осигуровки. Според Вучков, ако тенденцията се запази, дори 5 милиарда лева няма да са достатъчни за издръжката на министерството през следващата година. Само извънредният труд за изминалата година е струвал над 120 милиона лева.



Иван Анчев акцентира и върху необходимостта от реформи, като припомни, че службите за сигурност трябва да събират и предоставят информация за държавното ръководство, а не да участват пряко в политически решения.



Според него практиката пенсионери да продължават да работят в МВР, въведена през 2015 г., е "абсурд без аналог“, който демотивира младите служители и задържа развитието на системата.