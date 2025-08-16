Хиляди огласиха поляните на Копривщица

© В Копривщица се проведе националният събор на народното творчество, а неговата история започва още през 1965 г.



След успешното провеждане на първите регионални сбирки на народното творчество в началото на 60-те години на 20-и век, през 1963 г. в Комитета за изкуство и култура се заражда идеята за организиране на всеобщ национален събор.



Културната проява има за цел да демонстрира богатото наследство на българския фолклор, художествените занаяти, приложните изкуства и специфични традиции от различни региони на страната, разказва bTV.



Тази година близо 6000 участника огласиха поляните на Копривщица в 13–тия поред фолклорен фестивал – млади и стари изпълнители от всички краища на България.



Съборът в Копривщица е обявен от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство и се провежда под егидата на Министерството на културата и Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.