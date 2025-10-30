Хиляди българи се успокоиха след новина от голяма наша банка

© "Приложението DSK Mobile отново е достъпно и работи без затруднения. Благодарим за разбирането". Това съобщиха от банка ДСК тази сутрин.



Припомняме, че снощи имаше затруднения с достъпа до апликацията. Това засегна хиляди българи. Днес вече ситуацията е нормализирана и хората спокойно могад да използват приложението.