Хиляди българи са именици

© Православната църква почита на 26 август паметта на светите мъченици Адриан и Наталия.



На този празник имен ден имат Адриан, Адриана и Наталия.



Свети Адриан (известен още като Адриян или Адриан Никомидийски) и жена му Наталия са съпружеска двойка християнски светци, съвременници на Римската тетрархия. Отначало Адриан е е езичник, а Наталия е тайна християнка. Впоследствие и Адриан приема християнство и е убит за това в град Никомедия, Мала Азия, в хода на Диоклециановите гонения (4 март 306 г.), а Наталия умира по-късно във Византион.



Светите мъченици Адриан и Наталия живели по времето на император Максимиан, който извършвал жестоки гонения срещу онези, които изповядвали Христовото учение.



Императорът издал заповед да се издирят християните в столицата му град Никодимия и да ги предадат на съд, като обещал богата награда за това. Онзи, който укривал християни, бил заплашен със строги наказания. Езичниците започнали да издават познатите християни и да ги довеждат на съд при царя.



На изтезанията на християни станал свидетел Адриан, един от членовете на преторията, знатен и богат човек, близък с императора. Той бил езичник и много се впечатлил от необяснимото за него търпение на християните. Адриан започнал сам да ги разпитва каква награда очакват от своя Бог за тяхното търпение. И в разговора с едва дишащите от телесна изнемога мъченици, Божията благодат се докоснала до добрата душа на Адриан. Слушайки и гледайки тия люде, той разбрал божествената истина и като застанал сред преторията, казал на писарите, които записвали осъдените на смърт да запишат и неговото име, заедно с имената на тези светци мъченици, защото и той повярвал в техния бог Христос и с радост искал да умре за него. Учуден от постъпката му императорът предложил на Адриан да се разкае, но той отказал. Тогава царят се разгневил, заповядал да го оковат в тежки железни вериги и да го отведат в тъмница, където били затворени останалите мъченици.



Адриан имал млада жена - Наталия, която изповядвала християнството. Когато научила за мъченията, на които бил подложен мъжът й, тя побързала да отиде при него в тъмницата, за да му даде сили. Наталия била при съпруга си до смъртта му и го ободрявала чрез вярата в Бог и в блажения задгробен живот. Тя прислужвала на мъчениците и измивала раните им. Скоро след кончината на мъжа си Наталия се поминала, като заспала вечния си сън до неговия гроб. Тя също е причислена от Светата църква към лика на мъчениците, умрели за Христа.



На този ден всички представителки на нежния пол трябва да се помолят на Света Наталия, вярвайки, че тя ще помогне за запазването на щастието и любовта в семейството и ще изпрати добър съпруг на неомъжените момичета.