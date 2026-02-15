ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Хиляди българи работят само пет и половина часа седмично, за да получат достъп до социални помощи в Германия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:00Коментари (0)881
©
Германия отдавна се превърна в притегателен център за граждани на България и Румъния, които търсят по-добър живот и професионални възможности. От 1 януари 2014 година българските граждани ползват правото на свободно придвижване в Европейския съюз, което им позволява да избират в коя страна от Общността да работят. Това право е сред най-значимите постижения на европейската интеграция и ежегодно се възползват хиляди българи.

По официални данни, в края на 2024 година в Германия са живели 432 080 български граждани - най-голямата група от граждани на друга държава в ЕС след Румъния, Полша и Италия. Най-много българи се установяват в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бавария, като сред тях има и множество висшисти с доказан опит и квалификации. Германските градове извличат значителни ползи от чуждата работна ръка. Както отбелязва "Frankfurter Allgemeine Zeitung, трудно можем да си представим живота в градове като Мюнхен, Дюселдорф или Хамбург без квалифицирани специалисти от други държави в ЕС.

В същото време от България и Румъния продължават да пристигат и хора, които влизат в категорията "имигранти по бедност“. Те поставят предизвикателства пред някои общини в Северен Рейн-Вестфалия, особено в Рурската област, където градове като Гелзенкирхен и Дуисбург са силно засегнати от бедност. Данни на "Die Zeit" показват, че Гелзенкирхен, Дуисбург, Дортмунд и Есен са сред десетте града с най-висок процент на бедност.

Дуисбург се очертава като град с най-много българи и румънци в провинцията. Много от тях се концентрират в квартала Хохфелд, който някога е имал силна индустрия, а днес се характеризира с висока безработица и социални проблеми. Според данни на централния регистър за чужденците броят на българите и румънците в Дуисбург се е увеличил с 91,7% между 2014 и 2021 година.

"Не е чудно, че роми от България и Румъния се насочват масово към Германия – надеждата за по-добър живот, по-ниски наеми и наличието на празни жилища са силни фактори“, отбелязва ФАЦ, цитирани от "Дойче Веле".

Правото на достъп до социални помощи, детски надбавки и помощи за наем обаче нерядко се използва за измами. Мигрантите могат да получават социални облаги дори при минимална трудова заетост от пет и половина часа седмично, което понякога се използва за злоупотреби - например чрез работа "на черно“, фалшиви документи или детски надбавки за деца, отглеждани в родината. През 2025 година са регистрирани почти 1200 такива случая, като се предполага, че това е само върхът на айсберга.

Самите мигранти често стават жертва на трудова експлоатация от безскрупулни посредници, които изискват огромни суми за лоши квартири. Според ФАЦ, борбата с подобни практики е затруднена от липсата на координация между социалните и финансови служби, данъчните органи и общините.

Германското издание призовава за спешни действия срещу социалните измами и организираната престъпност, както и за затягане на законодателството. "Кога федералното правителство ще поиска от ЕС да премахне абсурдното правило, че пет и половина часа труд седмично дават достъп до социални помощи?“ - пита ФАЦ.

От гледна точка на засегнатите общини, свободното придвижване на работна ръка все повече се превръща във "свободно движение на социални помощи“, което застрашава социалния мир и европейската идея.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Над 4 000 лева разлика между най-високо и най-ниско платените сек...
14:13 / 15.02.2026
Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция...
14:01 / 15.02.2026
Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще затрудни съставянето ...
12:41 / 15.02.2026
Костадин Ангелов: В ГЕРБ не е постъпвала информация за напусканет...
12:08 / 15.02.2026
Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно
11:53 / 15.02.2026
Инструктор: Не е поскъпнал шофьорският курс, а просто преди е бил...
10:25 / 15.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: