© Хаос е настъпил на АМ "Тракия" в посока Пловдив на 21-я километър. Хора тичат в аварийната лента заради бус, който дими.



Носят се пожарогасители и вода, а 2 автомобила са спрели да помагат на място.



Няма данни за затруднено движение, но колите в района карат бавно.



Шофирайте внимателно!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.