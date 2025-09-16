ИЗПРАТИ НОВИНА
Хаос на АМ "Тракия" край Пловдив! Хора тичат в аварийната лента!
Автор: Георги Кирилов 20:05
©
Хаос е настъпил на АМ "Тракия" в посока Пловдив на 21-я километър. Хора тичат в аварийната лента заради бус, който дими.

Носят се пожарогасители и вода, а 2 автомобила са спрели да помагат на място.

Няма данни за затруднено движение, но колите в района карат бавно.

Шофирайте внимателно!








