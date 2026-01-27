ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хампарцумян: Ситуацията в обменните бюра е нелогична
Макс Баклаян обърна внимание на създалото се напрежение около обмена на левове в евро. По думите му към момента обменните бюра нямат право да извършват такава операция заради действаща наредба, която им позволява да търгуват единствено с "чуждестранна валута“.
"Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута“, уточни Баклаян и добави, че вече се извършват проверки за спазване на тази забрана. Според него нормативната уредба е приета със закъснение, което е довело до объркване и напрежение в сектора.
Левон Хампарцумян определи ситуацията като нелогична, особено на фона на факта, че основната маса от левовете вече е конвертирана.
Той подчерта, че банковата система остава стабилна и добре подготвена.
В този контекст Хампарцумян коментира и плановете на Единния надзорен механизъм на Европейската централна банка за провеждане на тематичен стрес тест. При него всяка банка ще разработи собствен геополитически сценарий, съобразен със специфичните ѝ уязвимости.
"Тези оценки се правят периодично, за да се предпази системата от сериозни сътресения“, обясни финансистът, като уточни, че резултатите обикновено не се оповестяват публично, за да се избегнат паника и свръхреакции на пазарите.
По време на разговора беше засегната и темата за златото, което за първи път в историята премина границата от 5000 долара за тройунция. Според Макс Баклаян това е резултат от комбинация от геополитическа нестабилност и макроикономически фактори.
"Златото е едновременно геополитически и макроикономически хедж“, посочи той, като обърна внимание на търговските войни, напрежението около Гренландия и разклащането на утвърдения глобален ред.
Баклаян подчерта, че основното търсене на злато идва не от дребните инвеститори, а от централните банки.
"През последните пет години те купуват над 1000 тона злато годишно“, каза той, като посочи Китай, Русия и държави от Близкия изток като ключови купувачи.
Левон Хампарцумян допълни, че златото е по-скоро дългосрочна инвестиция и част от добре диверсифицирано портфолио. По отношение на еврото той бе категоричен, че въвеждането му не води до ръст на инфлацията.
"Еврото не е причина за инфлация, а по-скоро стабилизиращ фактор“, заяви Хампарцумян, като отбеляза, че държавите извън еврозоната в региона отчитат по-високи нива на инфлация.
Според него членството в еврозоната дава значителни възможности, но не представлява автоматична гаранция за икономически успех.
"Еврото дава шанс на тези, които могат да го използват“, обобщи финансистът.
