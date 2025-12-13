ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
Ако основната аргументация е, че няма да ни приемат в Еврозоната, това трябва да го каже Европейската централна банка, коментира икономистът Левон Хампарцумян в студиото на "Денят ON AIR".
Той подчерта, че Фискалният съвет има съветнически функции към парламента и ако намерят достатъчно парламентаристи да го пременят - ще го преработят.
"Бюджетът отдавна не е на дневен ред, когато говорим за промените, които ни очакват. Това са спусъците, които накараха хората на излязат на улицата - преплитане на държавното управление с мафиотизирани структури, недоверие в институции, които представляват имунната системата на икономиката и държавата", заяви Хампарцумян.
По думите му единствените хора, които са искали този бюджет в този състав на парламента са били от "ДПС-Ново начало": "Вместо 45 да се стигне до 55% разпределение на БВП".
Сред основните притеснения на синдикатите е, че без бюджет за 2026 година няма да има пари за повишение на заплатите.
"Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите. Напролет ще има избори, те ще доведат до една или друга политическа конфигурация. И друг път сме приемали бюджет в средата на годината, ако трябва тогава ще се приемат увеличения на заплатите", каза Левон Хампарцумян.
В ефира на Bulgaria ON AIR той изрази мнение, че синдикатите са в кооперативни отношения с правителството, което си отива.
Като положителен факт той изтъкна съществуването на редовен парламент. Не очаква бюджет да се гласува в условия на предизборна атмосфера.
"Тези хора не се ползват с доверие. Хората ще искат бюджетът да се приеме от тези, на които гласуват доверие. Едва ли някой си представя бюджетът да се гласува от Тошко Йорданов, който пращаше докторите в Сицилия да работят за 500 евро", аргументира се Левон Хампарцумян.
Очакванията му са да има по-голяма избирателна активност и за една гореща предизборна кампания.
"Те ще гласуват за една институционално подредена държава, в която законът работи, институциите си спазват мандатността, компетентността е по-важна е цвета на косата", убеден е икономистът.
