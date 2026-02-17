ИЗПРАТИ НОВИНА
Хампарцумян: Няма нищо шоково
Автор: ИА Фокус 10:36
© bTV
Инфлацията у нас расте в първия месец от новата година, показват данните на националната статистика.

Месечната инфлация в страната е 0,6%. А стоките и услугите за година са поскъпнали с 3,5 на сто, сочат още данните.

В първия месец, в който се разплащахме в двете валути - лева и евро, ръст е регистриран при цените на стоките и услуги за лични грижи, в ресторантите и хотелите, при застрахователните услуги.

А намаление има при "облеклото и обувките", "информацията и комуникацията".

"Няма нищо шоково. По-скоро очаквани ефекти. Преминаването в еврото мина по-гладко, отколкото можеше да бъде. Разни рискове не се осъществиха. И оттук нататък вече, ако искаме справедливи цени, трябва да има контрол и конкуренция. Но не контрол на цената, а контрол на качеството на стоките и услугите, които ползваме“. Това коментира в "Тази сутрин“ финансистът Левон Хампарцумян.

"Светът е в инфлационна ситуация от доста време. И това е по един и друг начин - България е част от света, това се отразява“, посочи пред bTV той.

"Ако някой алчен търговец се опитва да използва ситуацията и да каже "еврото така, еврото иначе“…  Разказаха ми как в лекарствата фирмата, която доставя дадено лекарство, спира да го доставя. Появява се нова фирма, която вече го доставя на друга цена. Доставната цена отива нагоре и там няма нужда да доказва каквото и да било - "предишните не знам какво са правили, но ние го намираме на тази цена“, посочи финансистът.

На въпрос дали има скрита инфлация от закръглянето нагоре - главният икономист в Института по пазарна икономика Лъчезар Богданов заяви, че това закръгляне е много малък принос.

"Ние наблюдаваме процеси, които не са почнали януари месец. Виждаме, че при нетъргуемите услуги, т.е. това, което вие не можете да си внесете отнякъде и не може да се появи от конкуренция от глобалния пазар - имаме сериозно поскъпване, месеци наред, като започваме от ресторантите, заведенията, минем през личните услуги, фризьорски салони, козметични салони, зъболекарски услуги, дори платените лекарски прегледи и всички свързани медицински услуги. Всичко това, отбелязва доста сериозно поскъпване“, коментира Богданов.

По думите му една от причините е липсата на конкуренция.

"Няма как да очакваме друго, когато имаме поне 6-7 години поред двуцифрено покачване на работните заплати. Миналата година излязоха данните за бюджета. В публичния сектор, не говорим само за администрация, в целия обществен сектор, в цяла бюджетна сфера, имаме 20% увеличение на разходите за персонал. Всички тези пари бюджетът е налял в заплати, бонуси и т.н. на хора, които работят в бюджетната сфера", коментира икономистът.

"11% ръст на заплатата в частния сектор при тази инфлация 3,5%. Малко страни в Европейския съюз имат ръст на заплатите над 10%", допълни той.

"Плюс бюджетни дефицити - изсипват се доста средства в поръчки, в компании, плюс кредитната експанзия на банките, ипотечни кредити, потребителски кредити, автолизинг, всичко това подсилва потреблението", заяви Лъчезар Богданов.

По думите му след COVID-19 имаме удвояване на цените в заведния за хранене.

"Исторически лихвите в България са на изключително ниско ниво. Не могат да останат Бог знае колко време така, независимо от нещата, които се случват. Така че може да очакваме плавно повишение", заяви Левон Хампарцумян за лихвите по кредитите.


