Хампарцумян: Не може едни хора да взимат 100% увеличение, а други 5%

© Не бих искал да се вкарвам в ляво и дясно за бюджета. Виждал съм съществена част от т. нар. леви и те са едни от най-тежките капиталисти. В дясно пък има хора, които цял живот са били функционери.



Това заяви в ефира на bTV финансистът Левон Хампарцумян.



"Имаме една клептокрация, която не ходи н аизбори. Тя периодично търси източници на финансиране. Беше КТБ, после чували за магистрали. Европейските пари нещо свършват и сега опитват през бюджета. Корупцията е работа на други органи. Неефективността при използването на публичните пари обаче води до загуби", заяви финансистът.



"ББР примерно ще купува "Нефтохим". Това е неестествена стъпка от гледна точка на разумното управление. Този бюджет трябва да се изтегли и преработи напълно. Одеялото е късо, не стига за главата и краката. Не може едни хора да взимат 100% увеличение, а други 5%. Трябва да има някакъв баланс", обясни той.



По думите му, работата на политиците е да обяснят, че тази година не може да се направи всичко, но се правят стъпки в тази, тази и тази посока. Важно е да се даде дума, която се спазва.



Според него трябва да се пипнат структурни неща, а не тук нещо или там. "Това е 1000 страници документ. Има неестествени увеличения в публичния сектор. Трябва да се разберат с МВР и т.н. Много е лесно отстрани да се дава акъл", призна си обаче той.



"Нека да намалим корупционния данък. Той е това, което плащаме за неефктивни неща. Например магистрала, за която километърът струва четвърт милиард. Важно е даизлезем от "ляво" - "дясно" и да търсим ефективност на публичните пари. Парите, които работещите хора сме събрали, трябва да бъдат използвани по-добре", категоричен е Хампарцумян.



"Ние сме се огледали кой гледа 3000 лв. тези, които взимат 30 000 с отминали мандати? Какво да ги правим тях? С техните действия и бездействия те пречат за нормалното развитие на държавата", заяви той.



"Виждате как Орбан направи Унгария да пътува към дъното, важно е каква политика ще водим", категоричен бе финансистът.