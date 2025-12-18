Хампарцумян: Има такава технология за печелене на народната любов

© bTV "Управляващите са много флуидна концепция днес. Едните са в оставка, другите правят бюджети. Но това, което имаме всъщност, е опит да се отвлече вниманието от ключовите неща. Въобще не става дума за бюджета - той е такъв, какъвто е. Разбира се, има хора в по-затруднено положение - за тях се направиха някои компенсации“. Това коментира в "Тази сутрин“ финансистът Левон Хампарцумян.



"Как ще си наредим държавата, това е важното. И там вече говорим за "джуджетата“, съдебната система, организирана престъпност - колко влияе, влияе ли, не влияе ли, какво се прави и така нататък. А протестите, всъщност, може би започнаха с бюджета, но свършиха със съвсем други искания. И тези искания - един от учебникарските примери в милиционерските учебници как да се борим с демонстрации, възстания и такива неща, е да го разтеглим във времето и да го дефокусираме“, коментира той.



"Това е върхът на мискомуникацията, за да не кажа на пълния комуникационен кретенизъм - когато правиш нещо, за да покажеш, че то няма да мине, защото ако би минало, би било много хубаво за хората, обаче то не е хубаво, но всъщност то не е хубаво, защото ти не харесваш бюджета. И ако някой си мисли, че в 10-те минути, които са имали в това, са можели да предадат това съобщение, просто тези съветници на Борисов да си дават веднага оставката, защото ще потънат със Борисов заедно“, заяви пиар експертът Диана Дамянова относно вчерашните действия около бюджета в парламента.



"Но другият вариант, който на мен ми се върти в главата в тъмната нощ, е, че Борисов прави всичко това, за да предизвика протест след протест, протест след протест и да изтощи протестната вълна сега“, посочи още тя.



"Ние имаме само три неща, които трябва да се свършат оттук нататък, преди да отидем на избори. Едното от тях е да се избере служебен мистър-председател, което не е работа на протеста. Всъщност той е работа на протеста - доколкото вчера за първи път се формулира студентска група, която формулира искане, едното от тях е да се махне домовата книга. Сега те трябва да знаят обаче, че това става след промени в Конституцията и въобще по всички тези въпроси, които зависи и съдебната система и ремонта в нея, Борисов и Превски така хубаво са наиграли "Продължаваме промяната“, че това множество от 160 глава е непостижимо в почти никой парламент в света. Блокиран е целият ремонт“, коментира Диана Дамянова.



"Блокиран е целият ремонт, така че това, което трябва да се направи, е да се отговори на простичкия въпрос, отиваме на избори - с кое служебно правителство от всичките възможности. Аз веднага ще кажа личното си мнение, че Андрей Гюров, ако е допустим - бил един прекрасен, той е един разумен, смислен, според мен много почетен човек, би бил един прекрасен вариант. И второто е да се направи изборната система“, заяви тя.



Вчера лидерът на ГЕРБ каза, че няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждения няма да получат средства, както и 100 хил. асистенти, младите семейства, и заяви, че всичко за това е виновен Асен Василев и "неговата хулиганска групировка".



Според Левон Хампарцумян тези групи ще получат увеличенията си "отместено във времето като компенсация за тези месеци, в които не са я получили".



"Има такава технология за печелене на народната любов. Първо да ги уплашиш с нещо, че няма да има това, това и това и после да кажеш "Аз имам решение и ако гласувате за мене, ще ви оправя всичките проблеми", коментира финансистът.