ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хампарцумян: Има такава технология за печелене на народната любов
"Как ще си наредим държавата, това е важното. И там вече говорим за "джуджетата“, съдебната система, организирана престъпност - колко влияе, влияе ли, не влияе ли, какво се прави и така нататък. А протестите, всъщност, може би започнаха с бюджета, но свършиха със съвсем други искания. И тези искания - един от учебникарските примери в милиционерските учебници как да се борим с демонстрации, възстания и такива неща, е да го разтеглим във времето и да го дефокусираме“, коментира той.
"Това е върхът на мискомуникацията, за да не кажа на пълния комуникационен кретенизъм - когато правиш нещо, за да покажеш, че то няма да мине, защото ако би минало, би било много хубаво за хората, обаче то не е хубаво, но всъщност то не е хубаво, защото ти не харесваш бюджета. И ако някой си мисли, че в 10-те минути, които са имали в това, са можели да предадат това съобщение, просто тези съветници на Борисов да си дават веднага оставката, защото ще потънат със Борисов заедно“, заяви пиар експертът Диана Дамянова относно вчерашните действия около бюджета в парламента.
"Но другият вариант, който на мен ми се върти в главата в тъмната нощ, е, че Борисов прави всичко това, за да предизвика протест след протест, протест след протест и да изтощи протестната вълна сега“, посочи още тя.
"Ние имаме само три неща, които трябва да се свършат оттук нататък, преди да отидем на избори. Едното от тях е да се избере служебен мистър-председател, което не е работа на протеста. Всъщност той е работа на протеста - доколкото вчера за първи път се формулира студентска група, която формулира искане, едното от тях е да се махне домовата книга. Сега те трябва да знаят обаче, че това става след промени в Конституцията и въобще по всички тези въпроси, които зависи и съдебната система и ремонта в нея, Борисов и Превски така хубаво са наиграли "Продължаваме промяната“, че това множество от 160 глава е непостижимо в почти никой парламент в света. Блокиран е целият ремонт“, коментира Диана Дамянова.
"Блокиран е целият ремонт, така че това, което трябва да се направи, е да се отговори на простичкия въпрос, отиваме на избори - с кое служебно правителство от всичките възможности. Аз веднага ще кажа личното си мнение, че Андрей Гюров, ако е допустим - бил един прекрасен, той е един разумен, смислен, според мен много почетен човек, би бил един прекрасен вариант. И второто е да се направи изборната система“, заяви тя.
Вчера лидерът на ГЕРБ каза, че няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждения няма да получат средства, както и 100 хил. асистенти, младите семейства, и заяви, че всичко за това е виновен Асен Василев и "неговата хулиганска групировка".
Според Левон Хампарцумян тези групи ще получат увеличенията си "отместено във времето като компенсация за тези месеци, в които не са я получили".
"Има такава технология за печелене на народната любов. Първо да ги уплашиш с нещо, че няма да има това, това и това и после да кажеш "Аз имам решение и ако гласувате за мене, ще ви оправя всичките проблеми", коментира финансистът.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 5 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните ...
13:28 / 18.12.2025
Експерт: България ще избегне хаоса от Хърватия, банкоматите ще са...
13:03 / 18.12.2025
Богомил Николов: Голяма част от цените се вдигат заради администр...
12:25 / 18.12.2025
МЕЧ при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез го...
12:11 / 18.12.2025
По-изгодно ли е да обменим левовия кеш в банките след 1 януари?
11:34 / 18.12.2025
"Величие" настояват за оставката на омбудсмана и заместничката й
12:34 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS