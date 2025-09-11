ЗАРЕЖДАНЕ...
Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозоната гарантира стабилност
"Аз не бих определил това като гръцки сценарий, въпреки че и там имаше раздути социални разходи. Всички тези щедри пенсии и социални придобивки си приличат“, посочи Хампарцумян. По думите му именно социалните разходи са основната тежест за Франция, макар страната да е избегнала най-големите щети от Зелената сделка.
"И у нас има пълзящи опити да наподобим държавите, които изпитват затруднения заради прекомерни социални харчове“, предупреди банкерът.
Хампарцумян подчерта, че обществото трябва да се освободи от заблудата, че членството в еврозоната гарантира стабилност.
"Еврото е предпоставка успешните да бъдат още по-успешни, но не е застраховка срещу лошо финансово управление. Всички изисквания за адекватна финансова политика остават също толкова важни, колкото и досега“, каза той.
По думите му самото поемане на дълг не е проблем – проблем е как се използват заеманите средства.
"Ние трябва да платим колективния рушвет на клептокрацията, за да влезем в еврото. Като общество трябва да изградим психика, в която публичните пари да работят по-ефективно, както и институциите“, коментира още банкерът.
Той допълни, че при пропадане на държавите няма "долна граница“, но все пак еврото има известна защитна функция.
