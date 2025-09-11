ИЗПРАТИ НОВИНА
Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозоната гарантира стабилност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:26
©
Социалните придобивки за французите са твърде големи, за да може икономиката да ги понесе. Смяната на премиери, извънредните избори, присъщите на ЕС зелени сделки и икономически амбиции – всички тези фактори създават предпоставка за пълзяща криза. Това заяви в предаването "Студио Actualno“ банкерът Левон Хампарцумян, коментирайки политическата ситуация в Париж и растящите разходи на публичните финанси.

"Аз не бих определил това като гръцки сценарий, въпреки че и там имаше раздути социални разходи. Всички тези щедри пенсии и социални придобивки си приличат“, посочи Хампарцумян. По думите му именно социалните разходи са основната тежест за Франция, макар страната да е избегнала най-големите щети от Зелената сделка.

"И у нас има пълзящи опити да наподобим държавите, които изпитват затруднения заради прекомерни социални харчове“, предупреди банкерът.

Хампарцумян подчерта, че обществото трябва да се освободи от заблудата, че членството в еврозоната гарантира стабилност.

"Еврото е предпоставка успешните да бъдат още по-успешни, но не е застраховка срещу лошо финансово управление. Всички изисквания за адекватна финансова политика остават също толкова важни, колкото и досега“, каза той.

По думите му самото поемане на дълг не е проблем – проблем е как се използват заеманите средства.

"Ние трябва да платим колективния рушвет на клептокрацията, за да влезем в еврото. Като общество трябва да изградим психика, в която публичните пари да работят по-ефективно, както и институциите“, коментира още банкерът.

Той допълни, че при пропадане на държавите няма "долна граница“, но все пак еврото има известна защитна функция.



Пърцуцата и той взе да обръща палачинката! Досега обясняваше как с еврото идат мед и масло, а сега... нямало гаранции. Изключение ще направят само "успешните", (както той ги нарича), които щели да станат още по-успешни. Тоест богатите ще станат още по-богати. Само дето "успешните" в България са само мошеници, крадци и тарикати!
Ама ние сега като приемем еврото ще станем много богати, нали? НАЛИ?!!! :)
