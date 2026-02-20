Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабинет, влиза с чиста съвест. Поемам отговорност за този избор

© Честните избори са наистина кауза и ние стоим зад нея. Когато поканих Стоил Цицелков за вицепремиер, разчитах на експертизата и опита, които той има. Аз не разполагам със съдебен регистър, мога да проверявам неща, които министърът на вътрешните работи може, но се доверих, че всеки, който влиза в този кабинет, влиза с чиста съвест. Поемам отговорност за този избор и наистина му благодаря. Това каза премиерът Андрей Гюров сред среща със студентите, включили се в протестите през декември 2025 година.



"Атаката е насочена към кабинета и към това да провеждам едни честни избори.За нас има нещо много по-важно от политическата битка и по-важно от това кой ще извлече краткосрочни дивиденти от този акт. След разговор със Стоил решихме, че това е правилно решение, за да може да защитим гласа на хората и да защитим доверието в усилията на правителството да създаде условия за честни избори, посочи още служебният премиер. След разговор със Стоил решихме, че това е едно правилно", каза той.



"Аз му благодаря за готовността и отговорността. Той беше правилният човек за тази задача, очаквах да ни съдите по нашата работа, но на Цицелков не му беше дадена тази възможност", каза още Гюров.



Премиерът се срещна с част от студентите, участвали в протестите през декември 2025 година. Срещата е поискана от самите тях.



"За мен беше изключително важно една от първите срещи в МС да бъде с хората, на които гласът не се чува, младите хора, които не гласуват, които се чувстват отчуждени от гражданския процес, но които в последните дни проявиха своята гражданска активности и посочиха нещата, с които не са съгласни. Тези хора имат надежда, но и много високи очаквания", каза още Гюров.