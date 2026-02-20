ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабинет, влиза с чиста съвест. Поемам отговорност за този избор
"Атаката е насочена към кабинета и към това да провеждам едни честни избори.За нас има нещо много по-важно от политическата битка и по-важно от това кой ще извлече краткосрочни дивиденти от този акт. След разговор със Стоил решихме, че това е правилно решение, за да може да защитим гласа на хората и да защитим доверието в усилията на правителството да създаде условия за честни избори, посочи още служебният премиер. След разговор със Стоил решихме, че това е едно правилно", каза той.
"Аз му благодаря за готовността и отговорността. Той беше правилният човек за тази задача, очаквах да ни съдите по нашата работа, но на Цицелков не му беше дадена тази възможност", каза още Гюров.
Премиерът се срещна с част от студентите, участвали в протестите през декември 2025 година. Срещата е поискана от самите тях.
"За мен беше изключително важно една от първите срещи в МС да бъде с хората, на които гласът не се чува, младите хора, които не гласуват, които се чувстват отчуждени от гражданския процес, но които в последните дни проявиха своята гражданска активности и посочиха нещата, с които не са съгласни. Тези хора имат надежда, но и много високи очаквания", каза още Гюров.
