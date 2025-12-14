ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гущеров потъна в скръб: Тя не заслужаваше да си отиде така
Гущеров публикува трогателни думи в социалните мрежи, описвайки баба си като "сърце, пълно с доброта и вяра“, човек, който не заслужава болка и обиди. Той възкликна, че човек би предпазил близките си дори от най-малкия повод за тревога, но някои не са усетили колко фатални може да бъдат последствията.
"Тя не заслужаваше да си отиде така - объркалите й нервите, окованото й сърце от страх и напрежение...", пише Гущеров, като обвинява бившата си половинка Светлана Василева, че с поведение и думи е създала такава негативна атмосфера, че баба му не издържала.
Той призовава хората да помислят, преди да действат, да знаят, че думите и емоциите имат тежест. Нервите, страховете, дори дребни за някого на пръв поглед, могат да бъдат бомба за друг, по-слаб, по-възрастен. И че понякога последствията са необратими.
С погребението на баба си Христиан Гущеров затваря една глава от семейната история, но болката и гневът остават. Той споделя, че изпитва вина, че не е успял да я защити и не е предотвратил тази трагедия. И че ще носи тази загуба цял живот.
"Без значение дали става дума за семейство, приятели или просто познати - трябва да ценим живота и да пазим хората. Нима е така трудно винаги да проявим човечност, милосърдие и уважение? И макар че никой не може да върне изгубения живот - поне можем да се поучим, да не допускаме такива грозни конфликти, които могат да струват прекалено скъпо. Нека тази трагедия остане като болезнен урок - за вредата от необмислени думи, за тежестта на емоциите, и за цената на загубата", пише в социалните мрежи съкрушеният Христиан, който е отгледан от баба си е тя винаги е била сред най-близките и обичаните му хора.
