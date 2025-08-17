Гурбетчия: У дома спестеното изчезва с 30 евро в час - жена, деца, угаждане

© Някои са тук още от юли, други вече си тръгнаха, трети тепърва пристигат. Регионът на Кърджали е пълен с гурбетчии. Личи по трафика, заведенията, сделките с имоти, че дори по препълнените контейнери по селата.



"Много пари вървят у дома. Всичко спестено се топи като пенсия на старец в аптека“, обрисува интересно за "24Родопи" картината 45-годишен мъж. Ваканция в родния край след много работа в Нидерландия.



"Едно 10 000 евро ще заминат за две седмици. Почивка, жена, деца, искане, угаждане, това е положението. Ако ги сметнем иначе, скоростта на изчезването на парите е 30 евро в час“, допълва нашенецът.