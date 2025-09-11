ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гуцанов след инцидента в Русе: Даниел Митов не трябва да подава оставка
Припомняме, че оставката на вътрешния министър Даниел Митов беше поискана от "Да, България“ след като изтекоха още записи от нощта на нападението, за които се предполага, че уличават версията на МВР като неточна и че първи удар е дошъл именно от придружителя на полицейския началник, а не от младежите в колата.
А предстоящият вот на недоверие към кабинета Гуцанов определи като "най-силното оръжие на опозицията“ – но само, ако не се прекалява.
"Вот на недоверие след вот на недоверие, тука вече става една деградация на този инструмент и всяко едно вслушване в опозицията е изключително важно и полезно, защото тя има какво да каже. Но и постоянно това да се прави, не считам, че води до нещо добро“, уточни той.
Попитан за "домовете на ужасите“ – които месеци наред втрещяваха обществеността с кадрите на насилие и тормоз върху възрастните хора, вписани в тях, министър Гуцанов отговори:
"670 проверки сме направили и ако не бяхме двамата министри – на правосъдието, Георгиев, и аз – разбира се, с подкрепата на премиера, никога нямаше да могат да бъдат разкрити тези домове. От тези 670, 12 дома са закрити, 17 лиценза са отнети, 400 наши майки, бащи, дядовци и баби са преместени по един нормален ред да имат през болници и в други заведения. Всички 81 дома, които са държавни, ние сме ги предоставили на общините, и в момента извършваме ремонт за 383 милиона и това са европейски средства по ПВУ, които иначе щяха да бъдат загубени, ние сме дали тези средства на кметовете, от тях зависи сега. 331 милиона даваме за нови услуги – които са за изграждане на нови сгради, трябва да бъдат изградени до 30 юни догодина“.
И уточни, че през следващия месец ще бъдат разкрити 9 дома за възрастни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 343
|предишна страница [ 1/58 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лиз...
19:10 / 11.09.2025
Гръцка фирма в България уволни над 100 души, на работа останаха с...
16:49 / 11.09.2025
Доган: Здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя като блуждаещо ...
17:09 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Експерт: Еднократната пластмаса е опасна за здравето ни
15:00 / 11.09.2025
Семеен лекар: Няма къде да запишете детето си в момента
15:14 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS