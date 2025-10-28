ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гуцанов: Трябва да се влезе в Пловдив и още 5 града
Той обърна внимание, че през последните две седмици медийното внимание е било фокусирано върху два случая на насилие - убийството на непълнолетен от друг непълнолетен в столичен мол и случая в Бургас, при който млад мъж погуби живота на почти цялото си семейство.
"Ако вникнем в дълбочина, ще видим, че и при двата случая има проблеми в семейството. 15-годишното момче на практика няма роднини. Другото семейство е живяло в крайна бедност. И се получава порочен кръг. Всяка институция трябва да участва в решаването на този проблем. През последните години държавата е абдикирала от част от своите функции. Сега ние се мъчим по един ускорен начин да вземем мерки“, заяви министър Гуцанов.
Той отбеляза, че през последните 9 месеца Министерството на труда и социалната политика (МТСП), заедно с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), правят редица инициативи за защита на децата. Само преди ден министър Гуцанов даде начало на кампания за превенцията на ранните бракове и ражданията от непълнолетни.
"Трябва да се влезе в тези шест области, където въпросът е най-наболял - Сливен, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Ямбол и Бургас. Показваме и добрия пример – лейтенант Виктория Ковачка, която е имала трудно детство, но се е справила. Тези деца трябва да знаят, че имат бъдеще. Държавата трябва да се намеси“, обясни министър Гуцанов.
Той припомни, че продължава и кампанията срещу употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове. Продължават откритите уроци, които лекари и представители на ДАЗД и МТСП правят в различни учебни заведения. Изработени са и специални филми, които показват опасностите от употребата на тези вещества.
"Ангажирахме и лекарите, за да могат да разкажат какви увреждания има след употребата на тези вещества. Ние като родители смятаме, че проблемите, които са били
пред нас като деца, сега са същите. А те нямат нищо общо, затова и родителите трябва да се запознаят с новите опасности пред децата им", обясни социалният министър.
Борислав Гуцанов отбеляза и пускането на специално мобилно приложение, с което децата бързо могат да подават сигнали за насилие или опасност, ако попаднат в такава или станат свидетели.
"Започваме следващата инициатива с ясното съзнание, че ще ни е много трудно. Искаме да направим Балкански пакт за защита на децата в социалните мрежи. Дано инициативата стане общоевропейска“, анонсира министър Гуцанов. Медицински проучвания показват, че до шестгодишна възраст децата дори не трябва да имат допир до екрани, припомни той.
"Знам, че това ще е трудна битка, но го дължим на бъдещото поколение“, обобщи министърът.
Пред медиите той отбеляза, че всички предложения и мерки в бюджет 2026 ще бъдат обсъдени в Съвета за съвместно управление.
"Смятам, че ще стигнем до консенсусни решения“, заяви той. Социалният министър настоя за запазване на швейцарското правило за актуализиране на пенсиите, актуализирането на минималната работна заплата и защитата на най-уязвимите.
