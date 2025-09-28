ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гуцанов: Не трябва да се вдигат каквито и да е данъци!
Социалният министър поздрави националния отбор по волейбол за спечелените сребърни медали.
"Днес всичко е волейбол и браво на момчетата. Отдавна не ни се беше случвало такава радост и дано не само спортът е този, който ни обединява, но да има и национална цел, която да ни обединява“, каза социалният министът.
По думите му демографската криза е нещо, което трябва да ни обедини, за да може да я преодолеем.
"Ако искаме да има България много по 1300 години, ако искаме да имаме българска нация, дано това да е нещо, което да ни събере и да бъдем наистина като снопа стрели – всички го учим в първи клас и всички го забравяме, докато сме на някакви позиции, нещо зависи от нас. Дано тази есен е различна.“
Той коментира и това, че предстои да бъде изготвен първият държавен бюджет в евро. Гуцанов изрази надежда, че ще се постигне консенсус между партньорите в управлението.
"Ако искаме наистина да не сме в постоянни цикли от избори, трябва да се намерят балансите и виждате през тези 9 месеца ги намираме тези баланси. Много по-разумно е да има редовно управление, отколкото отново този период с 8 поредни избора, който видяхме къде ни докараха.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 25
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лъжа! Изманипулираха с изкуствен интелект видео с Бойко Борисов и...
16:59 / 28.09.2025
Борисов: Националите по волейбол са истинските обединители на нац...
16:24 / 28.09.2025
Асен Василев остава председател на "Продължаваме Промяната"
15:59 / 28.09.2025
АПИ разреши шофирането в аварийната лента на магистралите, но има...
14:56 / 28.09.2025
Кое поскъпна и кое поевтиня на пазара тази седмица?
14:44 / 28.09.2025
АПИ с важно съобщение на шофьорите по "Тракия" и "Хемус"
14:32 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS