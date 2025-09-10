ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Голямо признание за български медик
Автор: ИА Фокус 10:00Коментари (0)212
©
виж галерията
Д-р Николай Шарков встъпи официално в длъжност като президент на Световната дентална федерация (FDI). Той пое ръководството на организацията от досегашния президент д-р Грег Чадуик на официална церемония вчера вечерта, 9 септември 2025 г., по време на Световния конгрес на FDI в Шанхай, Китай.

Д-р Шарков е първият българин начело на федерацията. Той бе избран за президент по време на Генералната асамблея на FDI на 26 септември 2023 г. в Сидни, Австралия, с мнозинство от представителите на 134 държави. Неговият мандат е двугодишен от встъпването в длъжност и ще приключи през септември 2027 г. През изминалите две години работи съвместно с американския си колега д-р Чадуик с цел приемственост на поста.

Визията на д-р Шарков е за лидерство, основано на доверие, единство, хармония, устойчивост, работа на терен и прозрачност.

"В началото на това пътуване искам да изложа ценностите, които ще ръководят моето президентство: доверие, единство, хармония, устойчивост, работа на терен и прозрачност. Това не са лозунги, а ежедневни практики, които осигуряват устойчивост на FDI - изграждане на доверие между зъболекари и пациенти, единство през границите, хармония между науката и етиката, устойчивост пред лицето на предизвикателствата, практическа работа на терен с нестопански организации, правителства и институции, както и прозрачност в начина, по който ръководим“, каза новият президент на FDI в речта си след инаугурацията и очерта 4 основни приоритета на своя мандат.

Първите два са свързани с Визия 2030 на федерацията – интегриране на оралното здраве в общото здравно осигуряване и всички здравни системи, както и засилване на международното сътрудничество. "Със 134 държави и близо 200 национални дентални асоциации и камари по целия свят, FDI е в уникална позиция да превърне тази визия в реалност чрез глобални партньорства с ООН, СЗО, правителствата, академичните среди, индустрията, гражданското общество и, защо не - Г-20 и Г-7“, каза д-р Шарков.

Намаляване на неравенствата и подобряване на достъпа до дентална помощ за хората в неравностойно положение по света е третият приоритет. "Трябва да бъдем честни: оралните заболявания засягат милиарди хора и неравенствата продължават както в рамките на държавите, така и между тях. Недостигът на работна сила прави грижите недостъпни. Климатичните промени изискват от нас да променим начина, по който се предоставят грижите. Изкуственият интелект и дигиталната трансформация ни предизвикват да внедряваме иновации, без да изоставяме никого. Ще се изправим срещу тези реалности с доказателства, действия и ясен морален компас. Нашият отговор ще бъде професионален и ориентиран към хората. Ще разширим оралното здраве не само чрез кампании като Световния ден на оралното здраве и "Усмивки по света“, но и като говорим с един глас към заинтересованите страни, политиците и общностите. Ще подкрепяме работата на терен, така че нашата глобална мрежа да превърне знанията в по-здравословен живот“, каза новият президент на FDI.

Четвъртият приоритет в дейността му ще бъде свързан с дигиталната трансформация чрез разумно въвеждане на изкуствен интелект и иновации в денталната медицина, като се гарантира етика, безопасност и достъпност. "Дигиталната стоматология и изкуственият интелект могат да ни помогнат да диагностицираме по-рано, да персонализираме грижите и да достигнем до отдалечени общности. Непрекъснатото обучение ще гарантира, че както младите, така и опитните колеги са подготвени да процъфтяват. Устойчивостта все повече ще определя денталната практика, задвижвайки работните процеси, които опазват планетата, като същевременно подобряват здравните резултати. С въвеждането на нови инструменти ще поддържаме етиката и безопасността на пациентите, като си сътрудничим в целия дентален екип - със зъболекаря като лидер, роля, която не може да бъде заменена“, каза д-р Шарков.

Първите стъпки на д-р Шарков като президент на FDI ще бъдат свързани с активното му участие в Четвъртата среща на високо равнище на ООН за незаразните заболявания и психичното здраве, която ще се проведе на 25 септември 2025 г. в Ню Йорк. Освен това той ще се включи в ключови съпътстващи събития, включително 80-то събитие на ООН на 23 септември в Ню Йорк на тема: "Време е за действие по отношение на захарта: Подобряване на здравното равенство и справяне с незаразните болести с фокус върху оралните заболявания“.

FDI е основана през 1900 г. и продължава своята мисия да представлява интересите на над 1 милион лекари по дентална медицина в света и да работи за подобряване на глобалното орално здраве чрез партньорства, иновации и ангажираност.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Индустриалец: Частният бизнес работи шест дни седмично и трудно с...
09:34 / 10.09.2025
Рядък случай! Българин избра Русия за свой нов дом
09:11 / 10.09.2025
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчи...
09:02 / 10.09.2025
Стръвницата отново нападна манастира край Сопот
09:12 / 10.09.2025
"Кауфланд", "Билла", "Лидл" и други големи вериги с позиция за це...
08:55 / 10.09.2025
Родителите на Никола Бургазлиев: Нападките от страна на близките ...
08:45 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове на България за Купа "Дейвис"
Попълване на регулатори
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: