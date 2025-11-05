ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Голямо облекчение за хората с НЕЛК и ТЕЛК
"С дигитализирането на обмена на експертни решения между НЕЛК и НОИ направихме поредната крачка към пълно електронизиране на процеса по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност, при който институциите обменят информация по автоматизиран, прозрачен и сигурен начин“, каза Милена Угринова, старши бизнес анализатор в Информационно обслужване. По думите ѝ електронизацията дава възможност за по-ефективно и бързо административно обслужване в полза на гражданите, като целта е пациентите да могат максимално бързо да получат обезщетенията си.
С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса. Чрез ССЕВ системата автоматично изпраща всяко ново експертно решение на съответното териториално поделение на НОИ веднага след неговото издаване, като уведомленията и потвържденията за получаване се извършват изцяло по електронен път.
От октомври 2020 г., когато ИСКМЕ бе пусната в експлоатация, досега през платформата са обработени близо 900 000 заявления, като издадените експертни решения от ТЕЛК комисиите са общо 891 100. Издадените експертни решения от Националната експертна лекарска комисия надхвърлиха 50 000.
Гражданите могат да видят връчените им експертни решения от ТЕЛК и НЕЛК чрез модул "Медицинска експертиза“, който е част от електронното здравно досие в НЗИС. Достъп до него е осигурен чрез мобилното приложение еЗдраве, както и на адрес my.his.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Около 5–6 хиляди лева на месец може да си докара един таксиметров...
11:54 / 05.11.2025
Почина заместник-министърът на спорта
11:52 / 05.11.2025
Касовият апарат е единственото нещо, което държи НАП в миналото
11:29 / 05.11.2025
Президентът наложи вето
10:55 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:55 / 05.11.2025
Промяна в посоката на вятъра вдига температурите за уикенда
10:16 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS