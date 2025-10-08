Голямата промяна идва, електронната идентичност ще засегне живота на всеки българин

© България поставя амбициозна цел до края на 2030 година всеки български гражданин да разполага с цифрова идентичност, съгласно Стратегията за цифрова трансформация на Република България 2026–2030 година, която е публикувана за обществено обсъждане.



Страната се стреми да разполага с модерна и киберустойчива цифрова инфраструктура, напълно съвместима с европейските архитектурни стандарти и регулации, която да подпомага развитието на иновации, изкуствен интелект и икономика, основана на данни.



Технологиите ще бъдат използвани във всички сектори, от здравеопазване до земеделие, от образование до сигурност, за да подкрепят информираното вземане на решения, ефикасното използване на ресурси и предвиждащо управление на обществените процеси.



България ще изгради устойчива цифрова екосистема, в която всеки гражданин разполага с цифрова идентичност и основни цифрови умения, публичните услуги са достъпни онлайн навсякъде в ЕС и по всяко време, бизнесът функционира в предвидима цифрова среда, стимулираща иновации, данните се управляват отговорно и стратегически, а уязвимите групи получават подкрепа за пълноценно участие в цифровия живот.



На ниво Европейски съюз целта е 100 процента от гражданите на ЕС да имат достъп до сигурни средства за електронна идентификация. За постигането на тези цели у нас се предвижда привеждане на българското законодателство в областта на електронната идентификация в съответствие с европейската правна рамка, изграждане и въвеждане на Европейския портфейл за цифрова самоличност, популяризиране на ползите от електронната идентификация сред гражданския сектор и бизнеса, както и поддръжка и развитие на националния eIDAS възел за достъп до трансгранични електронни услуги, предоставяни от публичния сектор в държавите членки.



Стратегията предвижда проектиране, изграждане и управление на система за издаване на български лични документи поколение 2019 и цифровизация на ключови публични услуги, като целта на ниво ЕС е те да бъдат 100 процента онлайн достъпни за гражданите и предприятията.



В страната се планира редизайн и създаване на нови регистри, надграждане на информационната система на Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, включително свързване с платформата за обмен на информация за действителните собственици BORIS, модернизация на Имотния регистър в Агенцията по вписванията и изграждане на Единна информационна система на етажната собственост с два регистъра.



В сектор здравеопазване усилията са насочени към осигуряване на достъп на гражданите до електронните си здравни досиета, включително на роднини на възрастни и тежко болни, създаване на модул за скъпоструващи лекарствени продукти и гарантиране на достъп на всички училища до електронните здравни досиета на учениците чрез Националната здравна информационна система, както и разработване на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика.