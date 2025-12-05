ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма верига изтегля от пазара продукт заради опасна бактерия
От компанията съобщават, че сигналът е получен от Унгарския компетентен орган по безопасност на храните, който е открил наличие на бактерията в продукция на производителя. Партидите на заразените продукти вече са били пуснати в продажба.
Проблемът е установен на 28.11, така че е напълно възможно продуктът да продължава да се продава от търговци , закупили го от голямата верига, за да го препродават или предлагат в заведения за хранене.
"В случай че препродавате продукта, Ви приканваме да информирате и Вашите партньори/клиенти. Ние ще възстановим напълно заплатената от Вас сума за закупеното количество", пишат от компанията на официалния си сайт.
Продуктите са филе от сьомга и пушена сьомга. От веригата алармират клиентите да не консумират, заразения продукт и уверяват, че ще възстановят сумата на закупилите го.
Listeria monocytogenes е опасна бактерия, причинител на заболяването листериоза. Тя може да се развива както в присъствието, така и в отсъствието на кислород. Бактерията е способна да прониква и да се размножава вътре в клетките на човешкия организъм и е сред най-рисковите патогени, предавани чрез храни. За разлика от много други микроорганизми, Listeria може да се развива и при хладилни температури, което увеличава вероятността от заразяване чрез охладени или готови за консумация продукти, каквито са и заразените рибни изделия.
