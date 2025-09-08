ИЗПРАТИ НОВИНА
Голям празник е!
Автор: ИА Фокус 08:36
©
На 8-ми септември Православната църква чества Рождество на Пресвета Богородица. Празникът е наричан още Рождество Богородично или Малка Богородица. Празникът е установен от най-дълбока древност. Това е третият празник в чест на Божията майка. Макар и наречен от народа ни "Малка Богородица" – вероятно заради това, че на него се почита раждането на едно свято момиченце, предназначено да стане Божия майка - това все пак е един от големите празници в годишния кръг. Християните обичат и дълбоко почитат този празничен ден.

Дева Мария е родена в галилейския град Назарет. Нейните родители били праведните Анна и Йоаким. Анна произлизала от свещенически род, а нейният мъж от царски.

Въпреки своята праведност, те нямали деца, на които да даряват любовта и вниманието си, затова не спирали да отправят своите молитви към Бога.

Имен ден празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила, Богомир

Повече прочетете тук.







