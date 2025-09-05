ИЗПРАТИ НОВИНА
Големи имена, малки пенсии – 56 кинотворци живеят под минималния праг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:06Коментари (0)204
©
126 творци от българското киноизкуство са с пенсии под 1000 лева, като 56 от тях са под минималната пенсия, която сега е 631 лева и осем стотинки – за това алармира главният секретар на Съюза на българските филмови дейци (СБДФ) Михаил Мелтев пред парламентарната комисия по културата и медиите:

"И хора като Боян Папазов или пък като Руси Чанев получават пенсия в размер на 830 и съответно 860 лв. Това са едни хора с определени заслуги в областта на културата и смятам, че не заслужават такава съдба през старите си години. Защо се е стигнало до това положение. Защото системата на заплащане на труда в кинематографията се формираше на много ниски заплати и доста високи постановъчни възнаграждения. Но за съжаление въпросните постановъчни възнаграждения, не се правят отчисления пенсионни или пък здравни".

Той допълни, че заради нулеви години във филмопроизводството между 1991-ва и 1998-ма година творците нямат и достатъчно трудов стаж. 

Тома Биков от ГЕРБ-СДС предложи да има възможност нуждаещите се хора от културата и изкуството да кандидатстват по определени критерии за подкрепа:

"Но един Фонд "13 века България", с други фондове. В него би могло и през бюджета дори, да се осигури някаква базова сума да бъде някаква помощ за хора на изкуството, които през критерии от типа, взима под минималната пенсия или взима социална пенсия, да им се отпускат по някакви пари. Моето притеснение е, че ние пак можем да минем през наградите нали на теория, но в следващия момент ще се изправим пред казуса с художниците и ние ще трябва да решаваме само през тия награди, нали да награждаваме всички хора, те не са и чак толкова малко".







