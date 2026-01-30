ИЗПРАТИ НОВИНА
Главчев каза "да" за поста служебен премиер
Автор: Вилислава Ветренска 12:36Коментари (0)534
© ФОКУС
Димитър Главчев е склонен да приеме поста на служебен премиер. Това стана ясно след срещата му с президента Илияна Йотова.

"Не е обсъждан състав на правителство по време на разговорите. Никакви предварителни условия не ми е поставяла", уточни той.

"Свикнал съм да си изпълнявам конституционните задължения, имам два пъти повече основания да не приема, тъй като два пъти вече бях служебен премиер, само че това е лично, няма такъв текст в Конституцията, който да ограничава. Казах на президента, че съм склонен да приема", допълни Димитър Главчев.

"Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на секционните комисии се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината, върху който и да е служебен премиер или служебно правителство за това, което се случва в секционните избирателни комисии, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации", категоричен бе той.

Повече вижте във видеото.



