Глас от Родопите: Първо се чу бучене, после стана страшно

"Първо се чу бучене, после стана страшно. Бюрата се тресяха, документите "проходиха", всички излязохме в коридора". "Столовете започнаха да се движат, уплашихме се много".



Част от коментарите на кърджалийци след труса от тази сутрин.



Припомняме, че земетресение от 4,8 по Рихтер бе регистрирано край Ксанти. Раздвижването на земните маси бе усетено в областите Пловдив, Кърджали и Смолян, пише "24Родопи".