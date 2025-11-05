ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Глас от Родопите: Първо се чу бучене, после стана страшно
Част от коментарите на кърджалийци след труса от тази сутрин.
Припомняме, че земетресение от 4,8 по Рихтер бе регистрирано край Ксанти. Раздвижването на земните маси бе усетено в областите Пловдив, Кърджали и Смолян, пише "24Родопи".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 170
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 1 ч. и 25 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане...
13:41 / 05.11.2025
НС няма да разследва хотела с водопада на жената на Росен Желязко...
13:25 / 05.11.2025
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността...
14:12 / 05.11.2025
Meteo Balkans: Обърнете внимание на този модел
12:44 / 05.11.2025
Около 5–6 хиляди лева на месец може да си докара един таксиметров...
11:54 / 05.11.2025
Почина заместник-министърът на спорта
11:52 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS