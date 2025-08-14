ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Гл. инспектор Нецов: Новите схеми за пласиране на дрога често включват т.нар. "дроп локации"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:40Коментари (0)253
© bTV
Месечно броят на задържаните в София за притежание и разпространение на наркотици варира между 200 и 400 души, като голяма част от тях са потребители.

Това обяви в ефира на bTV главен инспектор Александър Нецов, началник на "Криминална полиция“ в Първо районно управление на СДВР.

Сред разпространителите се наблюдава тревожна тенденция – все повече непълнолетни се въвличат в престъпната дейност, привлечени от обещания за бързи печалби и скъп начин на живот.

Новите схеми за пласиране на дрога често включват т.нар. "дроп локации“, които избягват директен контакт между дилъра и крайния клиент. Въпреки това, полицията успява да достига до продавачите чрез оперативна работа и наблюдение.

"Веществото фентанил е изключително опасно и в изключително малки дози – в милиграми, може да доведе до смъртни случаи, особено при лица, които не са наркозависими, на които им се случи да го употребяват за първи път“, предупреди Нецов.

Полицията е засякла случаи, при които уж "чист“ кокаин съдържа примеси от фентанил – с цел потребителят бързо да развие зависимост.

Главният инспектор отправи апел към родителите да разговарят с децата си за рисковете от наркотиците и да проявяват внимание към местата и събитията, които посещават.

По отношение на дилърите Нецов посочи, че има високо "текучество“ – задържаните бързо биват заменяни от нови лица, докато арестът и престоят в следствения арест често променят нагласите им към незаконната дейност.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Инвеститори в имоти: В България доходността от наеми е ниска, а в...
20:32 / 14.08.2025
Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в...
20:40 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома при сключване на трудов договор
19:38 / 14.08.2025
НИМХ с пълната прогноза за уикенда и началото на следващата седми...
20:56 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините ням...
19:08 / 14.08.2025
Чужденец с лека рана чака 100 минути в Спешното, после нападна ле...
18:37 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
19:29 / 12.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Лято 2025
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: