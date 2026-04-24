Главният секретар на МВР Георги Кандев направи безпрецедентно изявление, разкривайки, че срещу него се оказва масиран натиск и е получил директни заплахи да напусне поста си. Четири дни след провеждането на парламентарните избори, висшият професионален ръководител в министерството е бил предупреден чрез серия от обаждания "да се прибере“.

Кандев разказа за организиран сценарий, според който в Софийска градска прокуратура се дават фалшиви показания срещу него. За подробностите около скандалните разкрития информира Plovdiv24.bg.

Основни акценти в изявлението на Кандев:

Кандев е получил обаждания от скрити номера с посланието "да се прибире“. Лице с прякор "Картофа“ и негови приближени са били инструктирани да свидетелстват срещу главния секретар. Според информацията на Кандев, атаката е организирана от бивш висш служител на МВР с малко име "Светльо“. Целта е приписване на нередности и принудително отстраняване на главния секретар от длъжност.

"Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Мълчанието не е опция“, категоричен бе Кандев.

Главният секретар отправи и публичен въпрос към Софийската градска прокуратура (СГП) дали е вярно, че вчера осъждани и криминално проявени лица са били разпитвани, за да дават показания срещу него. Той определи случващото се като модел на "арогантност и страх“, който разчита на подчинение – подход, който той няма да приеме.

Кандев подчерта, че ще продължи да работи по начина, по който е действал през последните два месеца, и няма намерение да отстъпва пред натиска на "кукловодите“ в този сценарий. Разкритията му идват в момент на засилено политическо напрежение и очаквани рокади в изпълнителната власт след вота.