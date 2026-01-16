Георги Георгиев: Имотните измами не са спорадично явление

© Имотните измами не са спорадично явление – това видях с очите си за тази една година работа в Министерство на правосъдието. Това заяви министърът в оставка Георги Георгиев във Facebook.



"Получихме стотици сигнали, Инспекторатът по Закона за съдебната власт направи над 500 проверки, образувахме над 40 дисциплинарни производства на нотариуси и съдебни изпълнители. Но освен реакция на измамите, се нуждаем и от превантивна работа. Затова предложих и МС прие промени в Правилника за вписванията, с които се ограничава безконтролното издаване на копия от нотариални актове на всеки, които ги поиска, без декларирани мотиви и причина", пише още той.



По думите на правосъдния министър, новият модел е като този в Германия, Франция, Испания, Италия и Австрия.



"За да осигурим по-голяма публичност в напълно свободните справки вече ще се публикува и цената на сделките, а всеки човек, ще може да заяви получаването на смс, ако и когато някой поиска справка или копие на негов нотариален акт", уверява Георгиев.