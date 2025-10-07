ИЗПРАТИ НОВИНА
Георг Георгиев с първи коментар за задържаните българки в Русия
Автор: Лора Димитрова 19:59Коментари (0)292
©
На 9 септември българска гражданка е осъдена в Русия на три години лишаване от свобода, а друга е задържана за два месеца. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев в отговори на въпроси от народните представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Стела Николова и Ивайло Мирчев.  

По иформация на Георгиев, българка е арестувана заради лични изявления в социалните мрежи, включващи коментари относно статута на Крим като незаконно окупирана от Руската федерация суверенна украинска територия, и призиви в подкрепа на дейността на Руския доброволчески корпус. Жената притежава двойно гражданство и живее постоянно на територията на Русия. Сигнал за задържането ѝ е подаден от нейната сестра.

"Задържана за два месеца е и българка, студентка в Москва по обвинение в измама. Посолството поддържа постоянен контакт с нейната майка и с адвокат. МВнР продължава да следи случая", посочи Георгиев.

След направена справка в регистъра на терористите и екстремистите, воден от "Росфинмониторинг“, посолството на България потвърждава и за наличието на запис за задържана трета българка. Това обаче не означава автоматично, че момичето е лишено от свобода. Посолството не е уведомявано по официален ред нито от руските власти, нито от близки или роднини на българската гражданка за арест.


