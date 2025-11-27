ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Geely навлиза все по-силно на българския пазар с иновации и конкурентни модели
Сред моделите, които се предлагат в България, Geely Coolray се откроява като един от най-популярните представители на марката. Компактният SUV е изграден върху модулната платформа BMA (B-Segment Modular Architecture), разработена от Geely за подобрена устойчивост, динамика и оптимално разпределение на пространството.
Coolray се задвижва от 1.5-литров трицилиндров турбобензинов двигател, който работи в комбинация със 7-степенна роботизирана трансмисия с два съединителя (7DCT), осигуряваща по-бърза смяна на предавките и по-нисък разход на гориво.
Моделът се отличава със спортен екстериорен дизайн, LED фарове, характерната за марката радиаторна решетка и аеродинамични линии. В интериора Coolray разполага с голям централен мултимедиен дисплей (в зависимост от оборудването – до 12.3 инча) и дигитален инструментален панел, като поддържа модерни системи за свързаност.
По отношение на безопасността автомобилът предлага широк набор от технологии, сред които:
· адаптивен круиз контрол,
· асистент за поддържане на лентата,
· система за автономно аварийно спиране,
· мониторинг на мъртва зона.
Coolray е създаден с фокус върху динамиката, удобството и безопасността, като предлага оборудване и функции, които обичайно се срещат в по-висок клас автомобили – включително панорамен покрив, безключово палене и избор на режими на шофиране.
Друг модел, който привлича внимание на пазара, е Geely Starray – SUV, базиран на модулната архитектура CMA (Compact Modular Architecture), разработена съвместно от Geely и Volvo. Платформата е създадена за по-висока структурна устойчивост, по-нисък център на тежестта и подобрени характеристики на безопасност и комфорт при движение.
Starray се отличава с панорамен покрив (в зависимост от оборудването), както и с интериор, който използва висококачествени материали, включително меки повърхности и модерна дизайнерска линия. Моделът разполага с голям централен мултимедиен дисплей (до 13.2 инча) и дигитален инструментален панел, като поддържа актуални системи за свързаност.
По отношение на технологията и безопасността Starray предлага:
· адаптивен круиз контрол,
· асистент за поддържане на лентата,
· автономно аварийно спиране,
· 360-градусова камера.
Моделът е насочен към клиенти, които търсят SUV с премиум усещане на по-достъпна цена, като комбинира модерна платформа, просторен вътрешен обем и оборудване, характерно за по-висок клас автомобили.
Geely Cityray е сред новите SUV модели на марката, представен първоначално на азиатските пазари през 2024 г. Той е разработен върху най-новото поколение на модулната платформа BMA 2.0 (B-Segment Modular Architecture), която е създадена от Geely с цел подобряване на структурната здравина, намаляване на теглото и повишаване на ефективността. Платформата позволява интегриране на усъвършенствани електронни системи и актуални технологии за сигурност.
Cityray се отличава с просторен интериор и оптимално разпределение на вътрешното пространство, като моделът е проектиран да осигурява комфорт както в градски условия, така и при по-дълги пътувания. Седалките са оформени с фокус върху ергономията, а задната част предлага достатъчно място за пътници и багаж.
Автомобилът разполага с модерна мултимедийна система с централен дисплей и дигитален инструментален панел, като поддържа функции за свързаност, които зависят от нивото на конфигурация.
По отношение на безопасността Cityray предлага набор от активни и пасивни системи, сред които:
· асистент за поддържане на лентата,
· система за предупреждение при сблъсък,
· автономно аварийно спиране,
· паркинг асистенти.
Платформата BMA 2.0 е разработена за:
· по-ниско общо тегло,
· по-добра динамична стабилност,
· по-висока енергийна ефективност,
· съвместимост с интелигентни електронни архитектури от ново поколение.
Cityray е позициониран като модел, насочен към клиенти, които търсят компактен SUV с практичност, модерно оборудване и достъпна цена, без компромис в комфорта и сигурността.
Автомобилите на Geely се отличават с интеграцията на технологии, които при други марки обикновено се предлагат само в по-високите класове. Сред тях са адаптивен круиз контрол, асистенти за поддържане на лентата, разпознаване на пътни знаци и автономно паркиране. Модерните мултимедийни дисплеи и дигитални панели осигуряват удобство и свързаност, което прави шофирането по-безопасно и приятно. Geely също така развива екологични решения, включително хибридни и електрически модели, като част от стратегията си за устойчиво развитие.
Едно от основните предимства на марката е конкурентната цена, която предлага високо ниво на оборудване и технологии в сравнително достъпния сегмент на SUV и градски автомобили. Дългите гаранционни условия и наличието на сервизна мрежа в България допълнително увеличават доверието на клиентите към Geely.
Официалното представителство на Geely в Пловдив е на Стефанов Моторс и предлага пълно обслужване на клиентите. Шоурумът позволява на посетителите да разгледат моделите отблизо, да направят тест драйв, да получат консултация и оферта, както и да се възползват от сервизна поддръжка и доставка на резервни части. Този подход осигурява на потенциалните купувачи възможността да се запознаят с автомобилите на Geely и да се уверят в качеството, технологиите и безопасността, които марката предлага.
Присъствието на Geely в Пловдив и разширяването на дилърската мрежа в страната отразяват нарастващия интерес към китайските автомобили в България. Марката се утвърждава като сериозен конкурент в сегмента на SUV и компактни автомобили, предлагащ модерни технологии, безопасност и високо качество на достъпна цена. Geely успява да комбинира технологична иновация, дизайн и практичност, което я прави все по-разпознаваема и предпочитана на българския пазар.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих п...
10:04 / 28.11.2025
Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове...
10:00 / 28.11.2025
Една държава изпреварва България по поскъпване на имотите
09:35 / 28.11.2025
Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
09:59 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове ...
09:09 / 28.11.2025
200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
08:07 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS