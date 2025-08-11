Гастроентеролог: Внимавайте с яйцата, леда в заведенията и царевицата на плажа през лятото

© Лятото е сезонът, в който температурите се повишават, което създава много благоприятна среда за развитието на микроби, вируси и всички патогени, които заразяват хората и допринасят за развитието на стомашно-чревните заболявания.



Това заяви в интервю за БГНЕС д-р Красен Иванов, гастроентеролог в УМБАЛ "Света Екатерина“. Той е член на Европейското дружество по гастроентерология, активно участва в научни форуми в България и Европа.



В сезона на почивките, отиваме на планина или море, сменяме хранителните си навици, често ядем храна, която не е проверена и е различна от обичайната. Това активира стомашно-чревните заболявания. За да се предпазим от тях, на първо място трябва да спазваме висока лична хигиена.



"Трябва редовно да мием ръцете си с вода и сапун. Да внимаваме водата, която пием, да не е от непроверени източници. Препоръчвам през лятото да се приема бутилирана вода“, посъветва гастроентеролог и добави: "Особено важно е да обръщаме внимание и на леда, който ни слагат в заведенията – не знаем от каква вода е направен. Освен това, храните трябва да са достатъчно добре термично обработени, а съхранението им - подходящо“.



На въпрос дали има ли специфични храни, които е добре да бъдат избягвани през този сезон, д-р Иванов отговори: "Има храни, които лесно се развалят в топлината, и трябва много да внимаваме точно с тях, защото се превръщат в среда за развитие на патогени. Яйцата, всички продукти, които ги съдържат – например, майонезата, недобре измитите плодове и зеленчуци, по които също може да има много патогени, храните, които не се съхраняват правилно, уличната храна, будките по заведения и т.н.“



Оказва се, че трябва да внимаваме много и с царевицата, която продават по плажовете. Ако е застояла, тя е благоприятна среда за развитието на бактерии. Затова трябва да се уверим, че водата, в която се вари, е гореща, и самата царевица е току-що приготвена.



Много е важно през летния сезон да се внимава и с алкохола.



Освен множеството гастроентерити и диарични оплаквания – гадене, повръщане, вирусни инфекции и други, през летните месеци често се злоупотребява и с алкохол.



"Това води до увреждане на черния дроб. Имаме пациенти с токсичен хепатит, причинен от прекомерен прием на алкохол. Освен това, през лятото има и много насекоми, мухи и други, които причиняват инфекциозни заболявания. Освен слънцезащитни кремове, хората трябва да носят и репеленти, с които да се предпазват от ухапвания“, заяви д-р Иванов.



Гастроентерологът подчерта, че стресът е в основата на много стомашно-чревни заболявания.



"За него се говори все повече, има много научни статии, които излизат по темата. Стресът действително кара организма ни да отделя хормони, които влияят на червата и перисталтиката. Той може да доведе до развитие на синдром на раздразненото черво, гастрити, колити и други функционални нарушения. Те водят до запек, диария, подуване на корема. Имаме много пациенти, които имат именно такива оплаквания само от стрес“, обясни д-р Иванов.



Неговият съвет към всички, които искат да прекарат една хубава ваканция е "простичък“: лятото е време за почивка – хората трябва да си почиват и не бива да се вманиачават.



"Важно е да спазват лична хигиена, да следят храната, която консумират – да бъде добре съхранявана и термично обработена, да не пият вода от несигурни източници. Лятото освен че носи радост, крие и рискове. Със спазване на тези прости правила, смятам, че рисковете ще се сведат до минимум“, добави д-р Красен Иванов, гастроентеролог от УМБАЛ "Света Екатерина“.