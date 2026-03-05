Март е обявен за Световен месец за борба с рака на дебелото черво. В студиото на NOVA NEWS гастроентерологът д-р Красен Иванов коментира разпространението на заболяването, значението на ранната диагностика и възможностите за успешно лечение.Колоректалният карцином е една от най-честите причини за онкологично заболяване в световен мащаб и в Европа. Той заема място в "топ 3" при онкологичните заболявания както при мъжете, така и при жените. По данни на д-р Иванов в България средно на година се откриват около 5000 нови случая, а близо 2000 души губят живота си вследствие на тази болест.Д-р Иванов подчерта, че при този вид рак не трябва да се чакат симптоми, тъй като често такива липсват и пациентите не усещат нищо. "Ако трябва все пак да говорим за някакви симптоми, това са кървене при изхождане, промяна в ритъма на дефекация, подуване на корема и болки", обясни лекарят. Той добави, че заболяването се развива в продължение на дълги години от доброкачествени полипи, които постепенно се трансформират в рак.Основният метод за диагностика и превенция е колоноскопията. Чрез това изследване могат да бъдат открити и отстранени преканцерозни състояния, с което реално се предотвратява развитието на рака. Според медика съвременната медицина и хирургия постигат много добри резултати, но ключовият момент е кога ще бъде установен процесът.