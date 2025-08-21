ЗАРЕЖДАНЕ...
|Габриела Руменова: Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
"Закачени са на чадърите на плажа или са постанени на стойки на масите. На тях има QR кодове, които се сканират и водят до дигиталното меню“, разказа тя. И добави: "Въпросът е дали има алтернативни начини потенциалният клиент да се запознае с цените на това, което се предлага и съответно – между което може да избере в това заведение.“
Руменова е категорична, че достъпът до менюто не може да е обвързан с ползването на други услуги, като например телефон и интернет връзка. "Може да не желаем да си носим телефона на плажа или да ни е паднала батерията. Тогава как ще се информираме?“, каза още тя.
Законът задължава сервитьорите в заведенията да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката. Това е част от предварителната информация за потребителите, която е особено важна в курортите, където цените понякога са значително по-високи.
