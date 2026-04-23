Новият председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) е д-р Габриела Наплатанова. Тя беше избрана след проведено днес гласуване, на което получи четири гласа "за“ и един "въздържал се“.

Изборът се състоя след изтичането на мандата на досегашния председател Симона Велева. По време на заседанието се наблюдаваше видимо напрежение между членовете на регулатора, като основните вербални сблъсъци бяха между Велева и Галина Георгиева.

Д-р Наплатанова ще заема поста председател на СЕМ до април 2027 г.

Тя е назначена за член на Съвета за електронни медии с указ на президента Румен Радев от 9 май 2022 г.

Притежава магистърска степен от Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет "Св. Климент Охридски“, където завършва специалност "Връзки с обществеността“. В същия факултет е била хоноруван преподавател в периода 2015 – 2017 г.

Избирането ѝ начело на СЕМ идва в ключов момент за медийната среда в България, на фона на обществените очаквания за прозрачност, независимост и ефективен регулаторен контрол.