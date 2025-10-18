ЗАРЕЖДАНЕ...
|ГЕРБ продължава срещите с пловдивчани
Д-р Славова отправи поздравления към всички членове на клуба, а специално внимание бе отделено на рождениците. Те бяха зарадвани с изненада и пожелания за здраве, дълголетие и активен живот.
На събитието присъства и доайенът на местната политика д-р Лилия Учкунова – дългогодишен общински съветник, председател на здравната комисия в Общински съвет – Пловдив, настоящ председател на пенсионерски клуб "Отдих“ и Македонско културно-просветно дружество "Гоце Делчев“, както и "Почетен гражданин на Пловдив“.
По време на срещата представителите на ГЕРБ раздадоха на възрастните хора джобни календарчета с преизчислителна таблица, съдържаща често срещани цени и тяхната равностойност в евро. Инициативата е част от информационната кампания на партията, целяща да подпомогне гражданите в преходния период след присъединяването на България към еврозоната.
В рамките на разговора бяха обсъдени редица актуални теми, свързани с ежедневието на пловдивчани –пенсиите, здравните услуги, временните неудобства, свързани с ремонтните дейности в квартала.
"Политиката на ГЕРБ е да бъдем близо до хората, да познаваме техните проблеми и да получаваме обратна връзка. Работим за сигурност и стабилност в държавата, както и за подобряване на качеството на живот на възрастните хора, с особен акцент върху здравните грижи“, подчерта народният представител д-р Валерия Славова.
