Втората политическа сила в 52-рото Народно събрание - ГЕРБСДС, участва в консултации при президента Илияна Йотова на "Дондуков“ 2 във връзка със съставянето на ново правителство. В срещата от името на коалицията се включиха Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян.

Първи за деня бяха от "Прогресивна България", които обявиха готовност за съставяне на правителство до края ня седмицата.

Президентът благодари на представителите на ГЕРБ–СДС за участието им в консултациите и подчерта, че страната се намира в нова политическа ситуация, каквато не е наблюдавана от над две десетилетия. Тя отбеляза, че водеща политическа сила е "Прогресивна България“, която е получила мнозинство и има възможност да състави правителство. Според държавния глава стабилността на бъдещия кабинет и ролята на опозицията ще бъдат ключови за развитието на страната.

От своя страна Томислав Дончев заяви, че ГЕРБ–СДС смята за приоритет съставянето на редовно правителство в най-кратки срокове. Той подчерта необходимостта от бюджетна стабилност и ограничаване на дефицита, като допълни, че формацията е готова да подкрепи разумни и реформаторски решения, независимо от политическите различия. Дончев определи ролята на опозицията като баланс между критика, контрол и предлагане на алтернативни политики.

Рая Назарян изрази удовлетворение от бързото формиране на парламентарно мнозинство и заяви готовност за подкрепа на законодателни инициативи, включително такива, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и правната реформа.

Йорданка Фандъкова акцентира върху необходимостта от модернизация в образованието и културата и изрази надежда за постигане на политически консенсус в тези области.

След ГЕРБ-СДС президентът проведе и други консултации с парламентарни сили. Очаква се в следващите дни да бъде връчен първият мандат за съставяне на правителство на "Прогресивна България“. Ако формацията представи готов кабинет с парламентарна подкрепа, новото правителство може да бъде гласувано и положи клетва още в края на седмицата.