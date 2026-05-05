Депутатът от "Прогресивна България“ Антон Кутев заяви след консултации при президента Илияна Йотова, че страната е на прага на съставяне на ново правителство. По думите му, политическите сили, участващи в процеса, са обединени около приоритетите и очакват бързо финализиране на преговорите.

"Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство“, заяви Кутев.

Той посочи, че основните цели пред бъдещия кабинет са ясно очертани, като акцентът пада върху борбата с корупцията и т.нар. "завладяна държава“. Сред приоритетите са също овладяването на инфлацията, стабилизирането на цените и подобряване на икономическата среда.

"Оттук нататък това, което може да очаквате от нас, е динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и за издигане на държавността“, допълни той.

Кутев съобщи още, че "Прогресивна България“ има готовност да внесе държавния бюджет в най-кратки срокове, след като бъде сформирано новото правителство.