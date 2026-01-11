ИЗПРАТИ НОВИНА
ГДНП: Шофьорите да внимават, в тази европейска държава вече глобите стигат до 3 500 евро!
Автор: Вилислава Ветренска 09:22
©
С промени във Френския кодекс на пътя се въвеждат изключително строги санкции за превишаване на допустимата скорост. Това съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".

В сила са от 29 декември 2025 г.

Управление на МПС със скорост равна или по-висока с 50 км/ч над разрешената за съответния пътен участък вече се счита за престъпление, а не просто за нарушение.

Предвидени наказания:

- до 3 месеца лишаване от свобода

- глоба до 3 750 евро

- вписване в свидетелството за съдимост

Допълнителни наказателни мерки могат да включват:

- отнемане на автомобила, с който е извършено нарушението

- отнемане на СУМПС за срок от 3 и повече години

- забрана за управление на определен вид МПС за 5 и повече години

- задължително преминаване на курс за пътна безопасност за собствена сметка

- отнемане на контролни точки

При рецидив:

- до 6 месеца лишаване от свобода

- глоба до 7 500 евро

- задължително отнемане на автомобила

- отнемане на СУМПС до 5 години

До 29 декември 2025 г. подобно деяние се считаше за престъпление само при повторно нарушение. Новите промени значително затягат режима.

