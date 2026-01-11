ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ГДНП: Шофьорите да внимават, в тази европейска държава вече глобите стигат до 3 500 евро!
В сила са от 29 декември 2025 г.
Управление на МПС със скорост равна или по-висока с 50 км/ч над разрешената за съответния пътен участък вече се счита за престъпление, а не просто за нарушение.
Предвидени наказания:
- до 3 месеца лишаване от свобода
- глоба до 3 750 евро
- вписване в свидетелството за съдимост
Допълнителни наказателни мерки могат да включват:
- отнемане на автомобила, с който е извършено нарушението
- отнемане на СУМПС за срок от 3 и повече години
- забрана за управление на определен вид МПС за 5 и повече години
- задължително преминаване на курс за пътна безопасност за собствена сметка
- отнемане на контролни точки
При рецидив:
- до 6 месеца лишаване от свобода
- глоба до 7 500 евро
- задължително отнемане на автомобила
- отнемане на СУМПС до 5 години
До 29 декември 2025 г. подобно деяние се считаше за престъпление само при повторно нарушение. Новите промени значително затягат режима.
Шофирайте отговорно, информирайте и други водачи!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Фалшиви евробанкноти в Монтанско. Хората: Они са почти еднакви, п...
23:24 / 10.01.2026
Сериозен проблем в Родопите
21:56 / 10.01.2026
Слави Трифонов: Много вожд, малко индианец
21:04 / 10.01.2026
Бойко Борисов каза кой ще спечели изборите
19:46 / 10.01.2026
Тир се обърна и затвори магистрала "Марица" край Хасково
19:18 / 10.01.2026
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по ...
19:18 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS