ГДНП: Шофьорите да внимават, в тази европейска държава вече глобите стигат до 3 500 евро!

© С промени във Френския кодекс на пътя се въвеждат изключително строги санкции за превишаване на допустимата скорост. Това съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".



В сила са от 29 декември 2025 г.



Управление на МПС със скорост равна или по-висока с 50 км/ч над разрешената за съответния пътен участък вече се счита за престъпление, а не просто за нарушение.



Предвидени наказания:



- до 3 месеца лишаване от свобода



- глоба до 3 750 евро



- вписване в свидетелството за съдимост



Допълнителни наказателни мерки могат да включват:



- отнемане на автомобила, с който е извършено нарушението



- отнемане на СУМПС за срок от 3 и повече години



- забрана за управление на определен вид МПС за 5 и повече години



- задължително преминаване на курс за пътна безопасност за собствена сметка



- отнемане на контролни точки



При рецидив:



- до 6 месеца лишаване от свобода



- глоба до 7 500 евро



- задължително отнемане на автомобила



- отнемане на СУМПС до 5 години



До 29 декември 2025 г. подобно деяние се считаше за престъпление само при повторно нарушение. Новите промени значително затягат режима.



Шофирайте отговорно, информирайте и други водачи!