ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
ГДБОП арестува молдовец, издирдван от чешките власти
Автор: Елена Николова 17:27Коментари (0)118
© МВР
ГДБОП успешно проведе международна полицейска операция на 11 ноември. Тя се е осъществила под ръководството на Европол и Евроджъст. 

"Разбита е организирана престъпна мрежа за а производство и разпространение на синтетични наркотици. Полицейската операция е проведена освен в България в още четири страни. Чехия, Унгария, Румъния и Молдова", заяви директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев.

По думите му на територията на пет държави са задържани много лица, които са свързани с производството на синтетични наркотици, както и снабдяване с прекурсове, които са свързани с производството на тези вещества - предимно метамфетамин. 

"Бяхме запознати от колегите от Чехия, че един от членовете на групата е на територията на България. Установихме, че той се намира. Три дни лицето се издирваше и към настоящия момент е задържан за 24 часа. Той е молдовски гражданин и е оперирал на територията на нашата страна, както и на съседна Румъния", каза комисар Раев.

Той увери, че от ГДБОП работят с Окръжната прокуратура – Варна, като сме в постоянен контакт с колегите от Чехия. "Това лице трябва по най-бързия начин да бъде предадено на съдебните власти в Чехия, за да могат да продължат действията с него на тяхна територия", допълни той.

Вчера е проведена и друга успешна операция от ГДБОП, свързана с разпространението на наркотични вещества в малките населени места, по-конкретно на територията на Враца и Монтана. "Над 100 броя вейпове са иззети, множество батерии, както и други вещи, които са свързани с разпространението на този тип вейпове. Разпространението става чрез интернет и спедиторски фирми. По-нататък ще изнесем допълнителна информация", заяви Боян Раев.


Още по темата: общо новини по темата: 116
09.11.2025 »
07.11.2025 »
06.11.2025 »
05.11.2025 »
26.10.2025 »
13.10.2025 »
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025
Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
15:02 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025
АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
14:23 / 14.11.2025
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се ...
14:24 / 14.11.2025
Неприятна ситуация на АМ "Тракия"
13:20 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобил на НСО катастрофира - Кирил Петков е бил вътре
Специализирани полицейски операции в страната
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: