Фризьорите ще трябва извършват задължителен тест за алергия преди всяка процедура по боядисване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:19
©
Министерството на здравеопазването публикува проект за актуализация на Наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и ателиетата за татуировки. Една от най-спорните промени предвижда фризьорите да извършват задължителен тест за алергия преди всяка процедура по боядисване.

Представители на бранша предупреждават, че новото изискване ще затрудни работата им. "Допълнителните разходи и времето за извършване на теста ще усложнят обслужването на клиентите“, заявяват те пред БНТ.

Реакцията на хората, посещаващи салоните, е сходна.

"От 20 години си слагам боя и досега никой не ми е правил тест. Цените ще скочат много нагоре, кой ще се боядисва в салоните?“ – споделя редовна клиентка.

Други пък подчертават, че тестът е загуба на време и средства:

"Досега никога не съм имала проблем с боята. Не мисля, че е нужно това да се прави всеки път.“

"Има си лаборатории, където можем да се изследваме за алергии, а не във фризьорския салон“, добавят някои.

От медицинската общност идват сходни мнения. Д-р Виктория Каракостова, общопрактикуващ лекар, коментира:

"Не е удачно тестът да се прави при всеки клиент. Това ще удължи времето за процедура и вероятно ще оскъпи услугата. Пробата за алергия трябва да се прави само при хора с предразположеност към алергии, тъй като има клиенти, които години наред използват една и съща боя без проблеми.“

Министерството предвижда изискването да влезе в сила една година след приемането на Наредбата, за да могат салоните да се адаптират към допълнителните разходи.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването до 5 януари 2026 г.







