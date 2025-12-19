Фризьорите ще трябва извършват задължителен тест за алергия преди всяка процедура по боядисване

© Министерството на здравеопазването публикува проект за актуализация на Наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и ателиетата за татуировки. Една от най-спорните промени предвижда фризьорите да извършват задължителен тест за алергия преди всяка процедура по боядисване.



Представители на бранша предупреждават, че новото изискване ще затрудни работата им. "Допълнителните разходи и времето за извършване на теста ще усложнят обслужването на клиентите“, заявяват те пред БНТ.



Реакцията на хората, посещаващи салоните, е сходна.



"От 20 години си слагам боя и досега никой не ми е правил тест. Цените ще скочат много нагоре, кой ще се боядисва в салоните?“ – споделя редовна клиентка.



Други пък подчертават, че тестът е загуба на време и средства:



"Досега никога не съм имала проблем с боята. Не мисля, че е нужно това да се прави всеки път.“



"Има си лаборатории, където можем да се изследваме за алергии, а не във фризьорския салон“, добавят някои.



От медицинската общност идват сходни мнения. Д-р Виктория Каракостова, общопрактикуващ лекар, коментира:



"Не е удачно тестът да се прави при всеки клиент. Това ще удължи времето за процедура и вероятно ще оскъпи услугата. Пробата за алергия трябва да се прави само при хора с предразположеност към алергии, тъй като има клиенти, които години наред използват една и съща боя без проблеми.“



Министерството предвижда изискването да влезе в сила една година след приемането на Наредбата, за да могат салоните да се адаптират към допълнителните разходи.



Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването до 5 януари 2026 г.