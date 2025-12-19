ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фризьорите ще трябва извършват задължителен тест за алергия преди всяка процедура по боядисване
Представители на бранша предупреждават, че новото изискване ще затрудни работата им. "Допълнителните разходи и времето за извършване на теста ще усложнят обслужването на клиентите“, заявяват те пред БНТ.
Реакцията на хората, посещаващи салоните, е сходна.
"От 20 години си слагам боя и досега никой не ми е правил тест. Цените ще скочат много нагоре, кой ще се боядисва в салоните?“ – споделя редовна клиентка.
Други пък подчертават, че тестът е загуба на време и средства:
"Досега никога не съм имала проблем с боята. Не мисля, че е нужно това да се прави всеки път.“
"Има си лаборатории, където можем да се изследваме за алергии, а не във фризьорския салон“, добавят някои.
От медицинската общност идват сходни мнения. Д-р Виктория Каракостова, общопрактикуващ лекар, коментира:
"Не е удачно тестът да се прави при всеки клиент. Това ще удължи времето за процедура и вероятно ще оскъпи услугата. Пробата за алергия трябва да се прави само при хора с предразположеност към алергии, тъй като има клиенти, които години наред използват една и съща боя без проблеми.“
Министерството предвижда изискването да влезе в сила една година след приемането на Наредбата, за да могат салоните да се адаптират към допълнителните разходи.
Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването до 5 януари 2026 г.
