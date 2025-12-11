ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Фокус": Правителството подава оставка до минути!
Това научи "Фокус" от 3 независими и сигурни източници.
Всеки момент се очаква пресконференция, на която ще бъде обявена оставката на кабинета.
Очаквайте подробности.
