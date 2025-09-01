Фишовете за заплатите от 1 януари 2026 година няма да съдържат сумите в лева и евро, а само в новата валута

© От началото на следващата година българските работници ще получават заплатите си само в евро, без да се показва еквивалентът в левове. Това решение е предвидено в Закона за въвеждане на еврото, коментира икономистът доц. Косьо Стойчев в предаването "Твоят ден“ по NOVA NEWS.



По думите на експерта, липсата на двойно обозначаване не е притеснителна и няма да доведе до объркване.



"От края на 80-те години хората редовно се занимават с обмяна на различни валути, така че няма поколение, което да не е запознато с това“, обясни Стойчев.



Той добави, че нито една българска компания с висок рейтинг не би въвела заплати по начин, който да заблуждава служителите. При закръглянето на сумите "всички само печелят“, каза още той, като уточни, че ако сумата се закръгли нагоре, това увеличава паричния поток в определена посока.



Превалутирането на заплатите ще се извършва автоматично по фиксирания курс, без нужда от промяна на трудовите договори.



Журналистът на NOVA NEWS Йордан Бързаков допълни, че сумите ще се закръглят до най-близкия евроцент, както е предвидено в закона. Той също смята, че няма да има проблем с липсата на двойно обозначение. Бързаков препоръча на търговците през декември да се свържат с банките си, за да се информират как ще получат достъп до евробанкнотите.



Дълговете ще бъдат превалутирани автоматично по официалния курс.



Сроковете за изплащане остават непроменени. При наличие на проблеми, гражданите могат да сигнализират в Комисията за финансов надзор.



Еврото не влияе на поетите кредити с фиксирана лихва. При плаващи лихви може да има минимални движения в стотните части на лихвата.



От 1 януари 2026 г. данъците ще се плащат в евробанкноти. Правилото за двойно обозначение ще важи за всички плащания, с изключение на данъка за декември 2025 г., който ще се плати в левове.