ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Фишовете за заплатите от 1 януари 2026 година няма да съдържат сумите в лева и евро, а само в новата валута
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20Коментари (2)802
©
От началото на следващата година българските работници ще получават заплатите си само в евро, без да се показва еквивалентът в левове. Това решение е предвидено в Закона за въвеждане на еврото, коментира икономистът доц. Косьо Стойчев в предаването "Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите на експерта, липсата на двойно обозначаване не е притеснителна и няма да доведе до объркване.

"От края на 80-те години хората редовно се занимават с обмяна на различни валути, така че няма поколение, което да не е запознато с това“, обясни Стойчев.

Той добави, че нито една българска компания с висок рейтинг не би въвела заплати по начин, който да заблуждава служителите. При закръглянето на сумите "всички само печелят“, каза още той, като уточни, че ако сумата се закръгли нагоре, това увеличава паричния поток в определена посока.

Превалутирането на заплатите ще се извършва автоматично по фиксирания курс, без нужда от промяна на трудовите договори.

Журналистът на NOVA NEWS Йордан Бързаков допълни, че сумите ще се закръглят до най-близкия евроцент, както е предвидено в закона. Той също смята, че няма да има проблем с липсата на двойно обозначение. Бързаков препоръча на търговците през декември да се свържат с банките си, за да се информират как ще получат достъп до евробанкнотите.

Дълговете ще бъдат превалутирани автоматично по официалния курс.

Сроковете за изплащане остават непроменени. При наличие на проблеми, гражданите могат да сигнализират в Комисията за финансов надзор.

Еврото не влияе на поетите кредити с фиксирана лихва. При плаващи лихви може да има минимални движения в стотните части на лихвата.

От 1 януари 2026 г. данъците ще се плащат в евробанкноти. Правилото за двойно обозначение ще важи за всички плащания, с изключение на данъка за декември 2025 г., който ще се плати в левове.


Още по темата: общо новини по темата: 1241
30.08.2025 От 01.01.2026 г. предстои промяна за заемите на всички българи
30.08.2025 Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента
30.08.2025 Без цени в евро по морето
30.08.2025 Ивайло Мирчев: Трябва да стиснем малко зъби
30.08.2025 Редактират учебници заради еврото
28.08.2025 Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти
предишна страница [ 1/207 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Чакам някой лумпен да се включи с изцепка как ще се запази лева и няма да има евро :Д
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Полицията предупреди за измама с кредити
09:09 / 01.09.2025
Теменужка Петкова: 4 политически години безвремие и липса на отго...
08:52 / 01.09.2025
Големи жеги през септември, но и студ до 5 градуса
08:36 / 01.09.2025
От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост, започват и г...
07:56 / 01.09.2025
Земетресение в Южна България
07:57 / 01.09.2025
Ново поскъпване от днес
07:44 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
08:44 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: