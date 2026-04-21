През втория месец от работата си служебният министър на финансите Георги Клисурски отчита следните резултати:

· Обнародван е удължителният закон за бюджета, благодарение на което държавата успешно извършва всички необходими разплащания от 1 април насам.

· Подадено е искането за четвъртото плащане от 900 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост.

· Над 125 млн. евро са осигурени за пакета от мерки, който правителството предвиди за справяне с повишените цени на горивата – 20 евро месечна помощ за физическите лица с ниски доходи, подпомагане на транспортния бранш, подкрепа за земеделските производители и енергийна помощ за бизнеса.

· Контролът на цените е затегнат - близо 1000 бензиностанции в цялата страна са проверени от НАП.

· 180 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма за 494 проекта на 179 общини.

· Допълнителни 98 млн. евро са одобрени от служебното правителство за разплащане чрез ББР по 304 проекта на 88 общини.

· Отворена беше информация за близо 7000 активни обществени поръчки в бюджетните организации на стойност 30,7 млрд. евро.

· Международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна валута BBB+ със стабилна перспектива.