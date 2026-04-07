Покупката на имот е едно от най-значимите финансови решения в живота ни. Според финансовия консултант Стойне Василев, основните знания за сложна лихва, правилното изчисление на разходите и възможностите, които кредитът предоставя, са задължителни за всеки купувач.

"Пазарът на имоти е пари, а емоциите трябва да стоят настрани. Кредитът е част от играта, а правилното смятане определя следващите 30 години от живота ни“, подчерта експертът в предаването РеВизия по NOVA NEWS.

Василев обяснява, че цените на имотите растат не само заради инвестиции или пазара, но и заради самите купувачи. През последните години хората са се стремили да защитят парите си, което е допринесло за бум на продажбите.

"През 2019 г. пазарът прегряваше, после дойде пандемията и инфлацията. Парите от сивия сектор нямат къде другаде да отидат, затова имотът става касичка и цените растат“, обяснява Василев.

Той предупреждава, че ако купуваме с кредит днес, трябва да сме наясно, че пазарът може да се промени и бъдещето е несигурно.

Купуването на дом за живеене често е придружено от емоции – гледка, училища, удобства. Според Василев обаче финансовата сметка винаги трябва да е на първо място:

"Не купуваме само защото банката ни дава пари. Има изчисления, които трябва да важат за следващите 30 години.“

Финансовият експерт дава проста препоръка за ипотека: 20% самоучастие - личните средства, които внасяме; 20 години период на погасяване - по-кратката ипотека намалява риска и 20% пространство за непредвидени ситуации.

"Ако изберем 30 години ипотека, лихвите могат да надхвърлят очакваното и банката няма как да ни помогне. С 20 години имаме повече гъвкавост“, обяснява Василев.

"Ако цената на имота се понижи, банката ще се обади и ще каже - обезпечението не стига вече. Така че е добре да имаме това пространство на тези 20%. Това си струва. Другото, което е важно - това показва, че можем да спестяваме. Ако се метнем директно на 100% финансиране, може да стигнем до кофти финансово състояние"

"Разликата между 20 години и 30 години ипотека може да е половината от цената на лихвата. Ако за 20 години плащаме 50 хиляди евро лихва, за 30 години ще платим 80-90 хиляди евро. А ако се вдигнат лихвите, заради променена ситуация? Но не само - ако изберем 30 години и имаме проблем, банката няма инструмент, с който да ни помогне. Тя не може да продължи над 30 години периода. Ако вземем за 20 години, даваме пространство и на банката да ни даде шанс да се справим с трудност"

Популярното правило "ако наемът покрива ипотеката, инвестицията е успешна“ не винаги работи в България. Причината е, че лихвите не са фиксирани, а разходите за брокери, нотариални такси, данъци и ремонти могат значително да увеличат сумата, която реално ще платим.

"Трябва да смятаме разумно и да включим всички разходи, за да не се окаже, че инвестицията ни е губеща“, съветва Василев.