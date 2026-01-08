ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Финансов експерт: Моментът не е за инвестиции в злато и сребро
Автор: ИА Фокус 17:26Коментари (0)41
© Bloomberg
Цената на златото ще достигне 4800 долара за тройунция. Среброто също поскъпва.

"Възходящият ред при златото продължава повече от една година много силно. В момента е в много силна фаза. Най-високата цена, която видяхме, беше 3 550 долара за тройунция. Сега е малко по-надолу - стотина долара по-ниска цена", коментира експертът по международни пазари Димитър Георгиев в предаването "България сутрин".

По думите му причините са няколко. Сред тях е огромното физическо търсене в Индия, където сега е активният сезон.

От друга страна имаме много солидно търсене от финансови инвеститори и на последно място по значение - геополитическото напрежение.

"Ситуацията с Венецуела беше тотален шах и мат", добави Георгиев.

Тенденции при златото

Експертът уточни, че никога никой актив не върви само нагоре.

"Очаквам до края на тази година златото да не бъде сред най-добре представящите се активи. Време е за пауза, за корекция. В този момент не бих бил купувач", подчерта Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

След 10 години той прогнозира нов ръст.

"Доларът ще продължи да бъде основна резервна валута", отчете експертът.

Прогноза за среброто

"Среброто през последните няколко седмици и месеци направи невероятен ръст от над 100%. Видяхме невероятно големи цени от 82 долара за тройунция. Никога в човешката история не се е случвало. Всичко се случи много бързо", коментира Георгиев.

Според него една от причините е големият недостиг на физическо сребро, което се използва в много индустрии.

"От няколко часа среброто се отправя в посока надолу. Към този момент е с 10% надолу от вчера. Не бих купувал на тези нива. Време е за почивка, за по-сериозна корекция, която да бъде основа за последващ ръст на цената", отбеляза той.

И среброто, и златото са рискови активи, трябва да се инвестира разумно.

Акциите в България

Георгиев е на мнение, че с еврото България се отваря за света.

"Българските акции стават лесен таргет за покупка от страна на чужди инвеститори. Много лесно е вече да инвестираш в България. Българите масово купуват евтини български акции и след това ги продадат на чужденци", каза експертът по международни пазари.


Още по темата: общо новини по темата: 37
08.01.2026 »
07.01.2026 »
06.01.2026 »
06.01.2026 »
06.01.2026 »
06.01.2026 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Вижте какво откриха митничари в 5 дървени сандъка
13:51 / 08.01.2026
Републиканските пътища са проходими при зимни условия, на терен с...
13:58 / 08.01.2026
Спорен олигарх и частната му болница с остра атака срещу МЗ
13:56 / 08.01.2026
Даниел Митов за протеста на гръцките фермери: Проблемът ще бъде р...
14:06 / 08.01.2026
Алекси Кесяков: Голяма част от катастрофите можеше да не се случа...
12:42 / 08.01.2026
"Да, България": Сарафов трябва да бъде освободен незабавно!
12:42 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: